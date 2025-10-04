









По итогам проверки, которая прошла вечером 3 октября, водители четырех автомобилей в Волгограде остались без колес. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в Центральном районе на ул. Набережная 62-й Армии был остановлен автомобиль Dodge, владелец которого более 2-х лет не регистрировал свое транспортное средство.

В Дзержинском районе на проспекте Жукова были выявлены 3 нарушителя закона. В частности, был остановлен автомобиль «Нива Шевроле», водитель которого ранее неоднократно привлекался к ответственности за неисполнение обязанности по постановке транспортного средства на регистрационный учет.



Водитель автомашины BMW также не смог объяснить, по какой причине он не поставил её на учет в установленном порядке.

А владелец автомашины Geely не только не зарегистрировал автомобиль, но и передвигался на нем с поддельными знаками.

Автомобили помещены на специализированную стоянку, проводится разбирательство.



Видео ГУ МВД по Волгоградской области









