Происшествия

В Волгограде четверо водителей лишились авто из-за отсутствия регистрации

Происшествия 04.10.2025 06:12
По итогам проверки, которая прошла вечером 3 октября,  водители четырех автомобилей в Волгограде остались без колес. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в Центральном районе на ул. Набережная 62-й Армии  был остановлен автомобиль Dodge,  владелец которого более 2-х лет не регистрировал свое транспортное средство.

В Дзержинском районе на проспекте Жукова были выявлены 3 нарушителя закона. В частности, был остановлен автомобиль «Нива Шевроле», водитель которого ранее неоднократно привлекался к ответственности за неисполнение обязанности по постановке транспортного средства на регистрационный учет.

Водитель автомашины BMW также  не смог объяснить, по какой причине он не поставил её на учет в установленном порядке.
А владелец автомашины  Geely не только не зарегистрировал автомобиль, но и передвигался на нем с поддельными знаками.
Автомобили помещены на специализированную стоянку, проводится разбирательство.
 

