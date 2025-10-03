Выглядит – жутко: фотограф показал, как горит пойма на севере Волгограда

В Краснооктябрьском районе Волгограда днем 3 октября произошло возгорание сухой растительности в пойме Мокрой Мечетки. Подгоняемый порывами ветра огонь стремительно захватывает метр за метром, подбираясь к имуществу волгоградцев.

На месте ландшафтного пожара побывал фотограф ИА «Высота 102» Андрей Поручаев.





По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре на севере Волгограда поступило диспетчеру в 13.35. По истечении двух часов сотрудники МЧС продолжают борьу со стихией.









– Дымом заволокло все прилегающие улицы, а приблизиться к горящему оврагу очень проблематично – из-за сильного задымления буквально разъедает глаза, – сообщает фотограф информагентства.





Судя по фотоснимкам с места происшествия пламя успело пройтись по краю оврага – в непосредственной близости с гаражным кооперативом. Вместе с травой горит и мусор.





Редакция «Высоты 102» запросила информацию в ГУ МЧС России по региону о количестве расчетов на месте происшествия и площади возгорания.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»