Суд Волгограда жестко покарал группу молодчиков, избивших пассажиров автобуса

Расследования 03.10.2025 13:34
В Волгограде Красноармейский районный суд огласил приговор пятерым молодчикам, напавшим на двух пассажиров автобуса и жестоко избивших их. Поводом для нападения стало замечание мужчин, которое они сделали подросткам. 

Чудовищный инцидент произошел, как ранее сообщало ИА «Высота 102», 11 апреля 2024 года вечером в салоне автобуса № 103. Самому младшему из подростков на момент происшествия было всего 13 лет. 

Согласно материалам уголовного дела, на одной из остановок в автобус вошла компания молодых людей, в числе которых были несовершеннолетние Александр А., Илья Д., Владимир Ф., Кирилл Ф. и Матвей Г. Во время поездки несовершеннолетние мтариились на весь салон, что и вызвало негодлвание других пассадиров. Замечания подросткам делал и кондуктор автобуса, и волгоградцы, в том числе пытались приструнить молодежь двое мужчин Т. и М., однако на замечания компания никак не регировала. 

В какой-то момент Илья Д. в ответ на замечания Т. стал наносить ему удары руками и ногами. Мужчина пытался защищаться, а на помощь ему поспешил другой мужчина. 

– М. попытался остановить избиение Т. подростком, но к ним подбежали Владимир Ф., Александр А., Кирилл Ф. и Матвей Г., которые стали совместно и поочередно наносить множественные удары потерпевшим руками и ногами, – говорится в материалах уголовного дела. – После этого подростки вытолкали потерпевших из автобуса на остановочный пункт, отчего М. упал и потерял сознание, а Т. продолжил оказывать сопротивление на множественные удары руками и ногами злоумышленников. 

Избив пасажиров автобуса, молодчики, конечно, скрылись с места происшествия. Перед этим подростки украли телефон одного из мужчин.

В результате избиения один из потерпевших мужчин отделался легкими травмами, а вот другому был причинен тяжкий вред здоровью. 

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что Александр А. и Илья Д. ранее воровали товары из магазинов в Красноармейском районе Волгограда. 

– Приговором Красноармейского районного суда Волгограда фигуранты в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 111, п. «а» ч. 2 ст. 158, ч. 3ст. 30, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 213 УК РФ., – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – Исходя из установленных обстоятельств дела, с учетом данных о личности фигурантов, трое из которых на момент вынесения приговора имели судимости, суд назначил им наказание в виде лишения свободы: Александру А. - 5 лет 6 месяцев в воспитательной колонии; Илье Д. - 5 лет 5 дней в колонии общего режима; Владимиру Ф. - 5 лет 6 месяцев в воспитательной колонии; Кириллу Ф. - 2 года 6 месяцев в воспитательной колонии; Матвею Г. - 2 года 8 месяцев в колонии общего режима. 

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.


