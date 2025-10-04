Премией Минкульта отметили Волгоградскую область и волгоградский музей





Волгоградская область и музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова стали победителями II премии «Пушкинская карта. Премия» в номинациях «Лучший субъект Российской Федерации по реализации программы «Пушкинская карта» и «Лучший региональный музей» соответственно.

Как сообщили в администрации Волгоградской области, торжественная церемония вручения наград состоялась в Бетховенском зале Большого театра России. В ней приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.

Премию присуждали по 20 номинациям в восьми тематических блоках: театры, концертные залы, музеи, библиотеки, образовательные учреждения, дома культуры, кинотеатры и регионы, которые лучше других реализовали программу «Пушкинская карта».



Волгоградская область была отмечена за вклад в развитие программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет «Пушкинская карта» по итогам 2024 года. Награду за «Лучший региональный музей» получила директор музея им. Машкова Варвара Озерина.



Отметим, участниками проекта «Пушкинская карта» в Волгоградской области в настоящее время являются почти 170 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет — более 76,7% от общего числа жителей региона данной возрастной категории.



По информации облкомкультуры, с начала года с использованием карты продано почти 245 тыс. билетов в учреждения культуры, из них на киносеансы — 89,5 тыс. К слову, по «Пушкинской карте» можно попасть и в музей Машкова, выставочный зал которого после реконструкции, инициированной губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, получил новые возможности, в том числе для проведения уникальных выставок в сотрудничестве с ведущими учреждениями культуры России. В настоящее время продолжается реконструкция ЦУМ, куда после ее окончания переедет музей Машкова.



Фото администрации Волгоградской области