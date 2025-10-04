Беспилотная опасность сохранялась в Волгоградской области почти 6 часов

Отбой беспилотной опасности объявили в Волгоградской области в 4-25 ч. 4 октября. Соответствующие оповещения пришли на телефоны жителям региона. Беспилотная опасность была объявлена накануне, 3 октября, в 22-44. Через некоторое время после этого Росавиация закрыла аэропорт Волгограда.
