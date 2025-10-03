«У семи нянек…»: в Волгограде зловонное болото на ул. Ткачёва продолжает поглощать двор МКД





В Центральном районе Волгограда, несмотря на огласку в СМИ, продолжается эпопея с затоплением двора домов №18 и №20 на ул. Ткачёва коммунальными стоками. Ранее на дно зловонного болота уже ушла прилегающая к домам дорога, а теперь загрязнённые воды стремительно поглощают грунт и зелёные зоны во дворе.







- К сожалению, ничего так и не изменилось. «Фонтан» так и бьёт на старом месте. Никто даже не начал производить ремонтные работы, — рассказала журналистам одна из местных жительниц.

Напомним, как ранее сообщала редакция, несколько недель назад на ул. Ткачёва прорвало коммуникации. Как выяснилось, канализационная линия не находится на балансе коммунальщиков, а принадлежит сетевому магазину.

После внимания к проблеме журналистов власти установили собственника сетей и потребовали немедленно произвести ремонтные работы, однако ситуация так и не сдвинулась с мёртвой точки.

- Как в поговорке «у семи нянек…». Контролирующих органов много, а результат нулевой. Никто ничего делать не хочет, кивая друг на друга, — добавила женщина.

Доведённые до отчаяния собственники планируют обратиться за помощью на горячую линию Росприроднадзора. Горожане уверены, что если бы в ведомстве зафиксировали факт загрязнения зелёных зон во дворе стоками, а на горизонте бы замаячила угроза выплаты компенсаций за нанесённый природе вред, владелец коммуникаций нашёлся бы куда быстрее.