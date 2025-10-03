В Волгограде пройдёт фестиваль фаер-шоу «Огни осени»

5 октября в Волгограде на площадке ЦПКиО пройдёт фестиваль фаер-шоу «Огни осени». Мероприятие состоится на главной сцене парка и ознаменует закрытие семнадцатого фаер-сезона.
- Огненное выступление волгоградцам покажут представители команды «Атом-шоу», которая тренируется на базе МУ «Центр по работе с подростками и молодежью «Ровесник» Краснооктябрьского района. В течение двух часов гостям мероприятия продемонстрируют более 10 уникальных трюков с огнем, - сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.
Отметим, вход на мероприятие свободный. Начнётся представление в 19:00.