В Волгограде пройдёт фестиваль фаер-шоу «Огни осени»

Общество 03.10.2025 15:36
5 октября в Волгограде на площадке ЦПКиО пройдёт фестиваль фаер-шоу «Огни осени». Мероприятие состоится на главной сцене парка и ознаменует закрытие семнадцатого фаер-сезона.

- Огненное выступление волгоградцам покажут представители команды «Атом-шоу», которая тренируется на базе МУ «Центр по работе с подростками и молодежью «Ровесник» Краснооктябрьского района. В течение двух часов гостям мероприятия продемонстрируют более 10 уникальных трюков с огнем, - сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.

Отметим, вход на мероприятие свободный. Начнётся представление в 19:00.

