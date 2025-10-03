Десять СНТ на острове Сарпинском обвинили в «краже» воды из Волги





СНТ, расположенные на речном острове Сарпинский, который входит в состав Кировского района Волгограда, уличили в незаконном пользовании водой из Волги. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Как пояснили в ведомстве, нарушения были выявлены в ходе проверки исполнения законодательства об охране вод.

– Установлено, что на острове Сарпинский расположены 10 садовых некоммерческих товариществ, которые незаконно осуществляют деятельность по забору воды из реки Волги, – сообщили в надзорном органе. – С целью устранения выявленных нарушений закона межрайонным природоохранным прокурором председателям товариществ внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Каким образом садоводы, имеющие участки на острове Сарпинском должны устранить нарушения и в какие сроки, не сообщается. Однако в прокуратуре уточнили, что устранение нарушений закона находится на контроле.