Под Волгоградом зерновоз на трассе разворотил две легковушки: водители скончались





3 октября в Камышинском районе Волгоградской области произошла массовая авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей. ДТП случилось во второй половине дня на участке федеральной трассы Р-228 в границах Антипапского сельского поселения.

- В 14:10 на 542 км автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград» произошло столкновение автомобилей «ФАВ», «Лада Гранта» и «Нива Шевроле», - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места происшествия кадрам, удар произошёл на колоссальной скорости. В результате столкновения гружёный зерновоз снёс половину салона «Лады».





Существенные повреждения получила и вылетевшая в кювет «Нива».





Фура после наезда также перевернулась. На кабине грузовика видны следы пожара. Зерно рассыпалось по трассе.





Отметим, по информации правоохранителей, водители обоих легковых автомобилей скончались на месте. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняет Госавтоинспекция. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», на месте аварии движение машин осложнено. Затор из автомобилей растянулся уже на 8,5 километра.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области, "Яндекс. Карты"