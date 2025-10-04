Бочаров: в Кумылженском районе тушат траву после отражения атаки БПЛА

Андрей Бочаров утром 4 октября прокомментировал ночные события в регионе.
- Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Кумылженском районе зафиксировано возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами. Пострадавших нет, - заявил глава региона.
Напомним, как сообщало V102.RU, беспилотная опасность в Волгоградской области была введена вечером 3 октября. Аэропорт Волгограда был закрыт на прием и выпуск самолетов более 5 часов.
