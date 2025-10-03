Фермер подарил ЦПКиО 300-килограмммовую тыкву-рекордсменку





Фермер Юрий Яковлев из Среднеахтубинского района Волгоградской области подарил ЦПКиО две гигантские тыквы общим весом 540 килограмов. Дары разместили в новой фотозоне на площадке около паркового фудкорта «Терраса».

В парке рассказали, что доставлять выращенные в поселке Стандартном тыквы пришлось с помощью спецтранспорта. Как уточнил сам Юрий, в этом году ему удалосьпобить рекорд Волгоградской области, вырастив один овощь весом более 300 килограммов.

– В этот раз я побил рекорд и вырастил тыкву весом более 300 кг - это новый рекорд в Волгоградской области. Прошлый также я поставил. Почему ЦПКиО? А куда же еще ее отдать? Мы часто приезжаем в парк вместе с семьей. Успели покататься уже на всех аттракционах. Решил, что такая красота должна радовать не только меня, но и всех жителей и гостей Волгограда в ЦПКиО, – поделился волгоградский фермер.





Помимо тыкв в ближайшие дни новую фотозону украсят тюки с сеном и парящий в воздухе зонтик с ниспадающими осенними листьями. Сделать яркое осеннее фото сможет каждый желающий, проход на площадку будет свободным.

Дирекция парка убедительно просит гостей бережно относиться к подарку Юрия и всей фотозоне в целом.

Фото: ЦПКиО

