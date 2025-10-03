Общество

Бюст легендарного разведчика Рихарда Зорге открыли в Волгограде

Общество 03.10.2025 18:16
В Волгограде сегодня, 3 октября, состоялось открытие бюста величайшему разведчику Герою Советского Союза Рихарду Зорге. 

Как сообщает ИА «Высота 102», памятный знак появился на территории медицинского колледжа – на проспекте Ленина, 69. В торжественном мероприятии приняли участие ветераны органов госбезопасности, замначальника УФСИН России Алексей Макаренко, военнослужащие, представители музея-заповедника «Сталинградская битва», а также юные спасатели и руководитель реготделения «Школы безопасности» Дмитрий Шунин.


Отметим, что бюст Рихарда Зорге появился в Волгограде накануне 130-летия со дня рождения разведчика, которое будет отмечаться завтра, 4 октября.


– Мы собрались здесь, на нашей героической земле, где каждый миллиметр пропитан кровью защитников Сталинградской битвы, на открытие памятного знака Герою, который всю свою жизнь посвятил борьбе с нашими врагами и внес значительный вклад в приближение Победы нашей Родины в Великой Отечественной войне, за что был удостоен высочайшей награды Героя Советского Союза, – с такими словами к собравшимся обратился сегодня Дмитрий Шунин. Он также подчеркнул, что открытие бюста на волгоградской земле проходит в знаковый для России год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – год, объявленный Владимиром Путиным годом Защитника Отечества.



Право открыть памятный знак предоставилось директору средней школы №34 Краснооктябрьского района Волгограда Александру Ракову и полковнику в отставке Анатолию Цыбину.

Обращаясь к молодому поколению, ведущие мероприятия наставляли: 

– Каких бы вы высот в своей жизни вы ни достигли, и где бы вы ни жили, всегда помните, что эта возможность у вас появилась, в первую очередь благодаря защитникам нашего Отечества. Один из них – Герой Советского Союза Рихард Зорге.




Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102» 

