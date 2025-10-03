Расследования

Под Волгоградом мститель поджег на ферме поле с сеном

Расследования 03.10.2025 14:28
В Даниловском районе Волгоградской области полиция задержала 21-летнего местного жителя, который подозревается в поджоге. Как уточнили в ГУ МВД по региону, за содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы. 

Уточняется, что пожар случился в сентябре в одном из хуторов района, где находилось крестьянско-фермерское хозяйство. В ходе розыска сотрудникам полиции удалось установить и задержать поджигателя. Им оказался молодой человек, который ранее работал на данном хозяйстве. 

Выяснилось, что после конфликта с главой крестьянско-фермерского хозяйства в качестве мести он пробрался на поле, где были сложены рулоны с сеном, поджег их и скрылся.

- Мужчина в совершении поджога сознался. Он задержан на основании ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - добавили в пресс-службе регионального главка. 

Следователями района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ – «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

