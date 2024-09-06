Автобус «ПАЗ» насмерть сбил женщину на переходе в Камышине

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Камышине Волгоградской области, где под колесами автобуса «ПАЗ» погибла женщина. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, смертельная авария произошла сегодня, 6 сентября, в 7.15 у дома №18 по улице Ленина.





- Водитель, управляя транспортным средством «ПАЗ», совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончалась на месте до прибытия скорой медицинской помощи, - прокомментировал происшествие начальник Госавтоинспекции МО МВД России «Камышинский» Александр Остапенко.

На месте ДТП работают оперативно-следственная группа отдела полиции и наряды Госавтоинспекции. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Видео, фото: ГУ МВД России по Волгоградской области