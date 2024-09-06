



6 сентября в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло ДТП с участием двух иномарок. Как сообщает ИА «Высота 102», автомобиль Volkswagen повернул с проспекта Ленина на ул. 39-й Гвардейской дивизии, однако в этот момент в него на полной скорости влетел Renault. Столкновение машин было запечатлено камерами дорожного видеонаблюдения.





Судя по опубликованным кадрам, в какой-то момент водители обеих машин осознали неизбежность столкновения и попытались избежать его. Renault ушёл вправо, благодаря чему удар пришёлся по касательной, однако и его оказалось достаточно, чтобы легковушку развернуло на 180 градусов и выбросило на обочину.

Отметим, все обстоятельства дорожного происшествия в настоящее время уточняют правоохранительные органы.

Фото и видео: ГКУ ВО "Безопасный регион"