В Жирновске ищут 79-летнего дедушку с провалами в памяти

Происшествия 06.09.2024 11:44
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06.09.2024 11:44
79-летнего пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи, разыскивают волонтеры. Как сообщили V102.RU в поисковом отряде «Лиза Алерт», Владимир Львович Губарев вышел накануне, 5 сентября, из дома в Жирновске Волгоградской области и пропал. У пожилого человека могут быть проблемы с памятью.
Владимир Губарев в день исчезновения был одет в темно-синюю рубашку в полоску, в темно-синие штаны и в рыжие туфли.
Приметы пропавшего – рост 175 см., худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.
На связи с теми, кто обладает информацией о пенсионере, волонтер отряда Ольга – 89182445860.
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