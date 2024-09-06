В Котово автомобиль протаранил опору: в городе пропал свет

Происшествия 06.09.2024 09:30
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06.09.2024 09:30
Дорожное происшествие случилось сегодня, 5 сентября, в Котово Волгоградской области. Как рассказали V102.RU очевидцы, на улице Котовская автомобиль протаранил бетонный столб линии электропередач.
По словам свидетелей, отечественная Лада двигалась по дороге, когда на трассу выехал другой автомобиль, не уступивший дорогу легковушке. Водитель, попытавшись избежать столкновения, вынужден был резко вырулить, в итоге его автомобиль врезался в столб. По предварительным данным, водитель жив.
После происшествия в части города пропал свет. Поврежденная световая опора опасно накренилась над дорогой, движение по которой пока перекрыто.
Фото Александра Касьянова
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