Происшествия

В Котово автомобиль протаранил опору: в городе пропал свет

Происшествия 06.09.2024 09:30
0
06.09.2024 09:30


Дорожное происшествие случилось сегодня, 5 сентября, в Котово Волгоградской области. Как рассказали V102.RU очевидцы, на улице Котовская автомобиль протаранил бетонный столб линии электропередач. 
По словам свидетелей, отечественная Лада двигалась по дороге, когда на трассу выехал другой автомобиль, не уступивший дорогу легковушке. Водитель, попытавшись избежать столкновения, вынужден был резко вырулить, в итоге его автомобиль врезался в столб. По предварительным данным, водитель жив. 

После происшествия в части города пропал свет. Поврежденная световая опора опасно накренилась над дорогой, движение по которой пока перекрыто. 
Фото Александра Касьянова

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
06.09.2024 12:05
Происшествия 06.09.2024 12:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2024 11:46
Происшествия 06.09.2024 11:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2024 11:44
Происшествия 06.09.2024 11:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2024 09:58
Происшествия 06.09.2024 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2024 18:38
Происшествия 05.09.2024 18:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2024 16:46
Происшествия 05.09.2024 16:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2024 15:18
Происшествия 05.09.2024 15:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2024 15:02
Происшествия 05.09.2024 15:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2024 10:51
Происшествия 05.09.2024 10:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2024 21:47
Происшествия 04.09.2024 21:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2024 20:37
Происшествия 04.09.2024 20:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2024 19:31
Происшествия 04.09.2024 19:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2024 17:05
Происшествия 04.09.2024 17:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2024 15:56
Происшествия 04.09.2024 15:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2024 12:00
Происшествия 04.09.2024 12:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:28
Расчленитель Галкин не стал обжаловать приговор за зверское убийство подруги под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:01
Контрактнику из Волгограда смягчили приговор за отказ ехать на СВОСмотреть фотографии
12:16
«Красный Октябрь» открыл учебную аудиторию в ВолгГТУСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде попало на видео столкновение двух иномарок на проспекте ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:57
Робот Иванушка провел Андрея Бочарова по обновленному театру куколСмотреть фотографии
11:46
Автобус «ПАЗ» насмерть сбил женщину на переходе в КамышинеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
В Жирновске ищут 79-летнего дедушку с провалами в памятиСмотреть фотографии
11:04
Главврачи впервые попали в список дефицитных должностей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
Названа сумма ущерба от массовой гибели рыбы в пруду СНТ «Металлург» в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:24
Экс-директора АО «Волгоградтранспригород» осудят за растрату 420 тысячСмотреть фотографии
10:21
Без чёрной паутины: навесные провода в центре Волгограда спрячут под землюСмотреть фотографии
10:09
«Почему не пойти, правда же?» Первый день голосования в Волгограде в фоторепортаже «Высоты 102»Смотреть фотографии
10:09
«Ростелеком» подготовил телеком-инфраструктуру для видеонаблюдения за ходом голосованияСмотреть фотографии
10:05
До 15 лет тюрьмы грозит волгоградцу, забившему насмерть пожилого отцаСмотреть фотографии
09:58
Бетонный столб рухнул на иномарку в Волжском после ДТП: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:34
Останемся без грибов? Волгоградцам запретили посещать леса до конца сентябряСмотреть фотографии
09:30
Суд в Волгограде лишил выплат отца погибшего участника СВОСмотреть фотографии
09:30
В Котово автомобиль протаранил опору: в городе пропал светСмотреть фотографии
09:09
Волгоградские чиновники доложили Дмитрию Патрушеву об огурцах и капустеСмотреть фотографии
09:01
В Волгограде наказали водителя за виражи на тротуареСмотреть фотографииCмотреть видео
08:02
В Волгоградской области 6 сентября открылись 1404 избирательных участкаСмотреть фотографии
07:58
Бастрыкин взял на контроль дело о драке с полицейскими в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:37
Удачи, супердевчонки!: «Динамо-Синара» с новым тренером открывает сезонСмотреть фотографии
21:22
В хуторе Волгоградской области объявили карантин из-за бешеного котаСмотреть фотографии
20:56
В службе судебных приставов Волгограда нашли фальшивый исполнительный листСмотреть фотографии
20:38
В райцентре Волгоградской области ради выборов запустят автобусСмотреть фотографии
20:22
В Камышине покажут картины художников «арбузного» искусстваСмотреть фотографии
19:54
В Волгограде бухгалтер СНТ заработала 1 млн на псевдодворникахСмотреть фотографии
19:18
Чиновников заставили отремонтировать «червивый» водопровод в селе под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:15
Песков заявил о возросшем потоке контрактников для участия в СВОСмотреть фотографии
 