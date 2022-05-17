В Волжском сбитая на дороге школьница попала в реанимацию

В Волжском Волгоградской области сегодня, 17 мая, примерно в 15.00 водитель легковой иномарки сбил школьницу. Ребенок оказался в реанимации.

— По предварительным данным, 40-летний водитель за рулем автомобиля Skoda двигался по проспекту имени В. И. Ленина со стороны улицы Фонтанной в направлении улицы Комсомольская, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На перекрестке проспекта имени В. И. Ленина и улицы Волгодонской водитель наехал на 12-летнюю девочку-пешехода, перебегавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По уточненным данным полицейского ведомства, в результате дорожной аварии ребенка госпитализировали.

— Пострадавшую доставили в городскую детскую больницу. Девочка находится в реанимационное отделение. Врачи оценивают состояние пациентки как тяжелое, — сообщили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области