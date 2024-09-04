Расследования

«Природу-маму когда беречь будем?». Глава села под Волгоградом ответила на призыв поднять «филейную часть» из-за горящей свалки

Расследования 04.09.2024 17:57
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04.09.2024 17:57

В Сети появилось видео горящей свалки, которая по утверждению автора, в обход закона располагается на территории Большеморецкого сельского поселения Еланского района Волгоградской области. Неизвестный активист на фоне тлеющих отходов записал гневное обращение к местной власти в лице Галины Зуевой, где потребовал от нее решительных действий в достаточно ироничной манере. 




— Зуева! Вы же глава сельского поселения Большеморецкого, а еще вы глава Еланской районной думы. Зуева, а мы можем свою филейную часть тела поднять и посмотреть, что у вас делается на несанкционированной свалке? Зуева! Галю! Природу-маму когда беречь будем? — заявил на видео неизвестный мужчина. 


Как удалось выяснить журналистам информагентства, голос за кадром принадлежит юристу Олегу Белоглазову, который сейчас постоянно проживает в Подмосковье.  

— Свалка загорелась сегодня примерно в 11.35. Видео мое. Я сам уже не живу в Еланском районе, но скажем так, часто сюда приезжаю. И когда я еду, другие люди, то они видят вот такую неприглядную картину. Конкретно эту свалку можно увидеть, если отправиться из Елани в Рудню. Самое интересное, что она уже лет десять периодически дымит. Тушить ее никто не собирается, а люди страдают, дышат этим смрадом. Причем в Елани подобное место не единственное. Свалки живут своей жизнью. Если никто не позвонит в службу «112», то их тушит дождь или снег, смотря какое время года на дворе. А ведь в Волгоградской области действует особый противопожарный режим. Да, мусор туда таскают жители, но, если свалка находится на территории поселения, то кто должен отвечать? Местные власти. Есть такая госпожа Зуева, к которой я уже обращался по другому поводу, но ничего вразумительного не услышал. Она сидит на своем месте и ничего не решает. Просто получает зарплату, — считает общественник. 

Белоглазов считает, что подобные проблемы нужно поднимать здесь и сейчас, доносить их до общества, сравнив горящие свалки с загрязнением озера Байкал. 


В свою очередь глава администрации Большеморецкого сельского поселения рассказала свою версию произошедшего, предположив, что Белоглазов может работать на врага в такое непростое для страны время. 

— Белоглазова мы хорошо знаем. Жил когда-то в Рассветовском поселении, потом уехал. Теперь наездами здесь появляется и поливает наш район грязью. То сырзавод его не устраивает, то якобы какие-то свалки незаконные. Всячески оскорбляет меня, главу района Литвинова. Такое ощущение, что работает на врага. Хохляндией хорошо так попахивает, я считаю, — рассуждает Галина Зуева. — Участок на видео, который он называет несанкционированной свалкой, на самом деле является официальным местом для складирования навоза и веток. И находится это место за чертой поселения, никакой опасности для людей не несет. Разве только запах. Но там никакой химии нет, все растительное. Конкретно по этому случаю — на номер экстренных служб «112» поступил сигнал о возгорании, пожарные приехали, все пролили, возможно, на отдельных участках происходило тление. 

Зуева уточнила, что поджечь отходы могли так называемые собиратели металла, которые нередко инспектируют мусорные завалы. 

Напомним, что этим летом в Волгоградской области не впервые фиксируются пожары в местах скопления отходов. Последний такой случай произошел в Волжском Волгоградской области, где загорелась стихийная свалка. 

Фото и видео: Олег Белоглазов  

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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