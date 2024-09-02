Очевидцы сняли на видео пожар на свалке под Волгоградом

Крупный пожар в городе Волжском Волгоградской области сняли на видео очевидцы 2 сентября. Как сообщает ИА «Высота 102», возгорание произошло на стихийной свалке.
По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре под Волгоградом поступило диспетчеру в 11.20.
- Горел мусор на открытой территории на площади 250 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения 32-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 12:07. Погибших и пострадавших, - уточнили в ведомстве.
Причина пожара устанавливается.
Видео: Жесть Волжский / Telegram