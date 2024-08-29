В Волгоградской области сотрудники Росприроднадзора совместно с полицейскими в рабочем поселке Городище проводят проверку по факту незаконного размещения отходов, которые к тому же постоянно горят, передает V102.RU.

- В адрес Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора поступило ряд обращений граждан, содержащих информацию о длительном горении неизвестных материалов, задымлении жилой зоны в Городищенском районе, р.п. Городище, рядом с птицефабрикой им. 62 Армии (территория со стороны Уваровского пруда), - сообщили в природоохранном ведомстве.





Выезд на место показал, что земельный участок, о котором идет речь, завален различными отходами, а именно покрышками пневматических шин, боем шифера, бетонных и железобетонных изделий и конструкций, отходами упаковочного картона, отходами полиэтилена упаковочного, обрезанными ветками, несортированными отходами из жилищ.

Примечательно, что доступ на территорию, где размещается несанкционированная свалка, ограничен. Проверяющие также зафиксировали следы работы спецтехники по сдвиганию отходов.





Сотрудники специализированной лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области взяли пробы отходов и почвы. Установлено, что площадь загрязнения составила 3906,7 кв.м.

По результатам исследований Нижне-Волжским межрегиональным управлением Росприроднадзора будет дана оценка размеру вреда, причиненного почве. Проверочные мероприятия по данной свалке продолжаются.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

