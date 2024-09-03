«Каустик» потерпел второе поражение подряд на старте Суперлиги

Спорт 03.09.2024 12:42
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03.09.2024 12:42
Гандболисты волгоградского «Каустика» накануне, 2 сентября, на домашней площадке проиграли клубу «СГАУ-Саратов» во втором туре Суперлиги со счетом 33:36, сообщает V102.RU.
Напомним, 26 августа на старте турнира «химики» на выезде в упорной борьбе уступили ставропольскому «Виктору»- 32:34. А саратовская команда в родных стенах потерпела поражение от питерского «Зенита» — 23:37. Поэтому в волжском дерби у обоих коллективов была хорошая возможность одержать первую победу в чемпионате. Счет в матче открыли гости в самом начале, а вскоре сравнял опытный Сергей Косенков в позиционной атаке. На восьмой минуте «Каустик» впервые вышел вперед в результате дальнего попадания Станислава Токмакова. После этого саратовцы активизировались и выдали мощный отрезок из четырех мячей подряд. Наставнику хозяев Дмитрию Бочарникову пришлось взять тайм-аут для эмоциональной встряски игроков. По ходу первого тайма преимущество гостей насчитывало пять мячей, но до перерыва волгоградский клуб прибавил в атаке и сократил счет до минимума — 17:18.
Старт второй половины остался за саратовскими исполнителями, которые снова убежали в отрыв в несколько очков. К разочарованию волгоградских поклонников гандбола, их любимой команде не удалось повторно догнать географических соседей. Отметим, что большая заслуга в итоговом успехе саратовцев оказалась на счету их голкипера Давида Никабадзе, отразившего в общей сложности 12 бросков из 28. До финальной сирены у «Каустика» получилось лишь приблизиться к оппонентам на расстояние в три мяча. Таким образом, «СГАУ-Саратов» праздновал первую викторию в сезоне со счетом 36:33. Самым результативным в составе хозяев оказался 18-летний Никита Светлов с девятью заработанными баллами.
В следующем туре «Каустик» на выезде встретится с уфимским «Акбузатом» 9 сентября. Начало поединка в 16-30 ч.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Каустик» VK.com
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