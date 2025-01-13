Спорт

Сергей Толстых стал новым тренером «Ротора» по физподготовке

Спорт 13.01.2025 15:53
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13.01.2025 15:53


Сергей Толстых сегодня, 13 января, официально принят в тренерский штаб «Ротора». Как сообщили V102.RU в волгоградском клубе, специалист станет тренером по общей физической подготовке.

32-летний специалист имеет лицензии категории C-УЕФА и лицензию УЕФА тренера по физической подготовке. Толстых окончил НГУ имени Лобачевского и Академию тренерского мастерства. Сергей Александрович также стажировался в департаменте сборных команд РФС и проходил стажировку у специалистов по своему профилю из Италии и Испании.

Толстых имеет опыт работы в структуре московского «Динамо». Кроме того, с 2021 по 2023 годы он являлся тренером по физподготовке в «Ростове», где успел поработать с нынешним главным тренером сборной России Валерием Карпиным. В июне 2024 года Толстых вошел в тренерский штаб ивановского «Текстильщика».

Отметим, должность специалиста по физической подготовке была вакантна в «Роторе» с середины 2024 года — в летнее  межсезонье команду покинул отвечавший за данное направление Яков Эрлих, который пришел в волгоградский клуб еще в 2022 году вместе с бывшим наставником сине-голубых Алексеем Стукаловым.  

Фото: СК «Ротор»/vk.com

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