Спорт

Футболисты волгоградского «Ротора» вышли из отпуска

Спорт 12.01.2025 13:31
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12.01.2025 13:31


Футболисты «Ротора» сегодня, 12 января, вышли из отпуска. Как сообщили V102.RU в волгоградском клубе, подготовку ко второй части сезона начали 27 игроков.

Напомним, сине-голубые завершили летне-осеннюю часть Первой лиги на седьмом месте, заработав 30 очков после 21-го тура. В последнем матче 1 декабря 2024 года «Ротор» дома сыграл вничью с ярославским «Шинником» со счетом 1:1. После этого наша команда ушла в отпуск. Спортсмены выбрали наиболее комфортный для них вид отдыха —  в теплых странах или в российских зимних городах. Футболисты зарядились новыми эмоциями и со свежими силами приступают к тренировочному процессу.

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев вызвал на предсезонные сборы большую группу игроков. Выделяется присутствие в списке любимца волгоградских болельщиков Ильи Сафронова. Напомним, 26-летний нападающий с 2022 по 2024 год защищал цвета «Ротора» и помог коллективу заработать повышение в классе, оформив хет-трик во втором стыковом матче за выход в Первую лигу с «Новосибирском» в конце прошлого сезона. Летом Илья покинул клуб и отправился в «Сочи» на правах свободного агента, но уже в декабре Сафронов вернулся в Волгоград к радости местных фанатов.  

Полностью состав на предсезонные сборы выглядит следующим образом:

Вратари Аверкиев, Литвенок, Чагров, Умиров.

ЗащитникиПрищепа, Шумских, Никитин, Шильников, Семенов, Швецов, Дудкин, Лутцев, Плиев, Котов.

ПолузащитникиПлотников, Тюрин, Болотов, Мальцев, Касимов, Таликин, Соколов, Завезён, Пяткин.

НападающиеМорозов, Лаврищев, Сафронов, Кухарчук.

Отметим, первый этап подготовки «Ротор» проведет в Волгограде. 18 января основной состав команды в 11-00 ч. сыграет в товарищеском матче с молодежным коллективом сине-голубых на стадионе «Пищевик». 21 января «Ротор» отправится в Турцию, где проведет второй и третий сборы и сыграет еще ряд товарищеских встреч.

Информацию о предсезонных спаррингах волгоградский клуб сообщит дополнительно. Но уже предварительно известно, что среди соперников «Ротора» в Турции значатся «Сочи», ульяновская «Волга», «Ленинградец», «Шинник» и команда из Российской премьер-лиги — махачкалинское «Динамо».

20 февраля «Ротор» вернется домой, где продолжит готовиться к матчу 22-го тура Первой лиги с «Уралом» из Екатеринбурга. Эта игра состоится в начале марта на «Волгоград Арене». 

Фото: СК Ротор/vk.com (архив)

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