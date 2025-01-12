Футболисты волгоградского «Ротора» вышли из отпуска





Футболисты «Ротора» сегодня, 12 января, вышли из отпуска. Как сообщили V102.RU в волгоградском клубе, подготовку ко второй части сезона начали 27 игроков.

Напомним, сине-голубые завершили летне-осеннюю часть Первой лиги на седьмом месте, заработав 30 очков после 21-го тура. В последнем матче 1 декабря 2024 года «Ротор» дома сыграл вничью с ярославским «Шинником» со счетом 1:1. После этого наша команда ушла в отпуск. Спортсмены выбрали наиболее комфортный для них вид отдыха — в теплых странах или в российских зимних городах. Футболисты зарядились новыми эмоциями и со свежими силами приступают к тренировочному процессу.

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев вызвал на предсезонные сборы большую группу игроков. Выделяется присутствие в списке любимца волгоградских болельщиков Ильи Сафронова. Напомним, 26-летний нападающий с 2022 по 2024 год защищал цвета «Ротора» и помог коллективу заработать повышение в классе, оформив хет-трик во втором стыковом матче за выход в Первую лигу с «Новосибирском» в конце прошлого сезона. Летом Илья покинул клуб и отправился в «Сочи» на правах свободного агента, но уже в декабре Сафронов вернулся в Волгоград к радости местных фанатов.

Полностью состав на предсезонные сборы выглядит следующим образом:

Вратари — Аверкиев, Литвенок, Чагров, Умиров.

Защитники — Прищепа, Шумских, Никитин, Шильников, Семенов, Швецов, Дудкин, Лутцев, Плиев, Котов.

Полузащитники — Плотников, Тюрин, Болотов, Мальцев, Касимов, Таликин, Соколов, Завезён, Пяткин.

Нападающие — Морозов, Лаврищев, Сафронов, Кухарчук.

Отметим, первый этап подготовки «Ротор» проведет в Волгограде. 18 января основной состав команды в 11-00 ч. сыграет в товарищеском матче с молодежным коллективом сине-голубых на стадионе «Пищевик». 21 января «Ротор» отправится в Турцию, где проведет второй и третий сборы и сыграет еще ряд товарищеских встреч.

Информацию о предсезонных спаррингах волгоградский клуб сообщит дополнительно. Но уже предварительно известно, что среди соперников «Ротора» в Турции значатся «Сочи», ульяновская «Волга», «Ленинградец», «Шинник» и команда из Российской премьер-лиги — махачкалинское «Динамо».

20 февраля «Ротор» вернется домой, где продолжит готовиться к матчу 22-го тура Первой лиги с «Уралом» из Екатеринбурга. Эта игра состоится в начале марта на «Волгоград Арене».

Фото: СК Ротор/vk.com (архив)