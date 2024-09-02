Транспорт

Под Волгоградом за 22,5 млн рублей отремонтируют объездную дорогу р.п. Октябрьский

Транспорт 02.09.2024 11:41
0
02.09.2024 11:41


В Октябрьском районе Волгоградской области власти планируют обновить важную объездную дорогу. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз отремонтирован будет двухкилометровый участок проезжей части, обеспечивающий проезд транзитного транспорта на территории р.п. Октябрьский.

Компании, отобранной по итогу открытого аукциона, предстоит отфрезеровать старый асфальт в границах западного объезда Волгограда 18К-1, а также ул. Круглякова, после чего здесь будет укреплено щебнем основание дороги и уложено новое, двухслойное покрытие.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 22,5 млн рублей. Подрядчик будет определён в начале сентября. Работы должны быть произведены этой осенью, в месячный срок с момента подписания соглашения.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
02.09.2024 09:27
Транспорт 02.09.2024 09:27
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.08.2024 07:33
Транспорт 29.08.2024 07:33
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.08.2024 06:03
Транспорт 29.08.2024 06:03
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.08.2024 12:13
Транспорт 28.08.2024 12:13
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.08.2024 10:09
Транспорт 28.08.2024 10:09
Комментарии

0
Далее
Транспорт
27.08.2024 18:38
Транспорт 27.08.2024 18:38
Комментарии

0
Далее
Транспорт
26.08.2024 16:27
Транспорт 26.08.2024 16:27
Комментарии

0
Далее
Транспорт
25.08.2024 09:35
Транспорт 25.08.2024 09:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.08.2024 21:23
Транспорт 24.08.2024 21:23
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.08.2024 15:31
Транспорт 24.08.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.08.2024 16:52
Транспорт 21.08.2024 16:52
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.08.2024 15:39
Транспорт 21.08.2024 15:39
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.08.2024 14:35
Транспорт 21.08.2024 14:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2024 11:41
Транспорт 20.08.2024 11:41
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.08.2024 12:02
Транспорт 19.08.2024 12:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:12
Банк Уралсиб повысил ставку начисления по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар» до 16% годовыхСмотреть фотографии
14:56
Студента, мечтавшеего посетить Волгоград, обчистили на 107 тысячСмотреть фотографии
14:55
Школе в Дзержинском районе Волгограда присвоят имя Александры ПахмутовойСмотреть фотографии
14:44
В пяти районах Волгограда в сентябре отключат горячую воду: список адресовСмотреть фотографии
13:59
Жалобу по уголовному делу депутата Распутиной направили в вышестоящий судСмотреть фотографии
13:55
Зашла в тыл: пыльная буря ударила по северным районам ВолгоградаСмотреть фотографии
13:27
Очевидцы сняли на видео пожар на свалке под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:23
В Волгограде судебные приставы передали на СВО семь конфискованных автоСмотреть фотографии
12:58
В Волжском три недели безуспешно ищут пропавшего мужчинуСмотреть фотографии
12:53
Две школы-тысячники открылись на западе Волгограда 2 сентябряСмотреть фотографии
11:41
Под Волгоградом за 22,5 млн рублей отремонтируют объездную дорогу р.п. ОктябрьскийСмотреть фотографии
11:15
Волгоградцев предупредили о резком похолодании 3 и 4 сентябряСмотреть фотографии
11:13
Под Волгоградом 22 кг мяса превратили в 40 кг котлетСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде минивэн снес двух детей на самокате: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
Пятеро человек госпитализированы после массового ДТП на трассе «Волгоград — Астрахань»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:01
В городе под Волгоградом в День знаний запретили онлайн-трансляцииСмотреть фотографии
09:32
В Волгоградской области сели за парты 25 тысяч первоклашекСмотреть фотографии
09:27
В центре Волгограда перекрыли переезд через линии СТ до 6 сентябряСмотреть фотографии
09:22
Под Волгоградом из-за ДТП встала трасса через Среднюю АхтубуСмотреть фотографии
07:38
«Ротор» на Волгоград Арене сразится 2 сентября с заклятым соперником «Чайкой»Смотреть фотографии
07:14
Брошенные сети с 318 кг рыбы вытащили под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:04
Волгоградская пловчиха завоевала серебро на Паралимпиаде в ПарижеСмотреть фотографии
06:18
Волгоград вновь переименуют в Сталинград 3 сентябряСмотреть фотографии
21:20
Волгоградцев предупредили о маскирующихся под сотрудников судов мошенникахСмотреть фотографии
20:14
В Волгограде не выявили неисправностей на зависшем с людьми аттракционеСмотреть фотографии
19:42
После бунта жителей в Волгоградской области срочно «стерли» дорогу из битого кирпичаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:25
«Не дотянули до «академиков»: женский «Ротор» проиграл лидеру Первой лиги из ТамбоваСмотреть фотографии
17:44
Мощная пыльная буря идет на ВолгоградСмотреть фотографии
17:00
В центре Волгограда 217 пар станцевали вальсСмотреть фотографии
16:11
Черный дым от пожара сняли у ЖК «Родниковая долина» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
 