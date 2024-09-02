



В Октябрьском районе Волгоградской области власти планируют обновить важную объездную дорогу. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз отремонтирован будет двухкилометровый участок проезжей части, обеспечивающий проезд транзитного транспорта на территории р.п. Октябрьский.

Компании, отобранной по итогу открытого аукциона, предстоит отфрезеровать старый асфальт в границах западного объезда Волгограда 18К-1, а также ул. Круглякова, после чего здесь будет укреплено щебнем основание дороги и уложено новое, двухслойное покрытие.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 22,5 млн рублей. Подрядчик будет определён в начале сентября. Работы должны быть произведены этой осенью, в месячный срок с момента подписания соглашения.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»