



В ЦПКиО Волгограда на одном из самых высотных аттракционов в ЮФО «Седьмое небо» несколько десятков человек зависли на высоте примерно 30 метров, передает V102.RU со ссылкой на очевидцев.

По словам горожан, 55-метровый аттракцион неожиданно замер и люди, которые находятся в посадочных модулях, оказались в ловушке на огромной высоте. Однако они не унывают и поют песни, утверждают очевидцы. На помощь им прибыли сотрудники МЧС.

- По техническим причинам на аттракционе зависли 36 человек. Сотрудники МЧС России на месте, чтобы оказать помощь, - прокомментировали ситуацию в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Напомним, что аттракцион «Седьмое небо» постепенно по часовой стрелке поднимает посетителей на высоту около 40 метров. Его запустили в августе текущего года после прошедшей сертификации.

Видео: Жесть Волгограда / t.me