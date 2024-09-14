Погибшего на СВО 59-летнего ефрейтора похоронили в Волгоградской области

- Он с честью и достоинством выполнял боевые поручения. Как настоящий патриот, не мог остаться в стороне от происходящего, принял решение о заключении контракта. В ходе службы на территории специальной военной операции проявлял мужество и героизм. Как написал командир войсковой части 24314, Валерий Александрович до последней минуты своей жизни был верен военной присяге, достойно исполнял свой воинский долг, мужественно защищал свободу, независимость и Конституционный строй России. Для нас Валерий Александрович Жиглов всегда будет примером стойкости характера, мужества и верности присяге, беззаветного служения нашей Родине, - поделился Петр Мамура.
Общество 14.09.2024 14:10
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14.09.2024 14:10
- Он с честью и достоинством выполнял боевые поручения. Как настоящий патриот, не мог остаться в стороне от происходящего, принял решение о заключении контракта. В ходе службы на территории специальной военной операции проявлял мужество и героизм. Как написал командир войсковой части 24314, Валерий Александрович до последней минуты своей жизни был верен военной присяге, достойно исполнял свой воинский долг, мужественно защищал свободу, независимость и Конституционный строй России. Для нас Валерий Александрович Жиглов всегда будет примером стойкости характера, мужества и верности присяге, беззаветного служения нашей Родине, - поделился Петр Мамура.
В рабочем поселке Красный Яр простились с Валерием Жигловым, погибшим на СВО. Печальную новость сообщил временно исполняющий обязанности главы Жирновского района Волгоградской области Петр Мамура, передает V102.RU. 59-летний ефрейтор погиб на территории ДНР, в населенном пункте Новомихайловка при выполнении боевой задачи.Валерий Александрович служил наводчиком-оператором мотострелкового отделения мотострелкового взвода роты 10 танкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии армии Южного военного округа.
- Он с честью и достоинством выполнял боевые поручения. Как настоящий патриот, не мог остаться в стороне от происходящего, принял решение о заключении контракта. В ходе службы на территории специальной военной операции проявлял мужество и героизм. Как написал командир войсковой части 24314, Валерий Александрович до последней минуты своей жизни был верен военной присяге, достойно исполнял свой воинский долг, мужественно защищал свободу, независимость и Конституционный строй России. Для нас Валерий Александрович Жиглов всегда будет примером стойкости характера, мужества и верности присяге, беззаветного служения нашей Родине, - поделился Петр Мамура.
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