Общество

Михайловку Волгоградской области лишат статуса городского округа

Общество 14.09.2024 08:24
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14.09.2024 08:24


Михайловский городской округ Волгоградской области скоро будет преобразован. Как сообщили V102.RU в городской думе, на ближайшем заседании депутаты рассмотрят вопрос о наделении городского округа город Михайловка статусом муниципального округа.
Смена статуса связана с проведением административно-муниципальной реформы по всей стране, пояснили в городском представительном округе. В настоящее время Михайловка не соответствует критериям городского округа по плотности населения, которая гораздо меньше указанной в законе о местном самоуправлении. Так, например, плотность населения на территории городского округа должна в пять раз и более превышать среднюю плотность населения в Российской Федерации, что не наблюдается в Михайловке.
Установлен переходный период до 1 января 2025 года, в течение которого будут приняты областной закон об изменении статуса городского округа и устав муниципального образования в новой редакции.
Смена статуса даст дополнительные возможности для муниципального округа, утверждают в думе. Он сможет принимать больше участия в госпрограммах, связанных с развитием, как городских, так и сельских территорий.
- Уточняем, что Михайловка не теряет статуса города, как населенного пункта. Меняется только статус муниципального образования. Считаю, что предстоящее изменение статуса муниципалитета никак не повлияет на эффективность решения вопросов местного значения. На жизни жителей округа это никак не отразится. Принятие нового статуса также не влечет изменения или прекращения предоставления мер различных видов поддержки для населения, - отметил депутат Михайловской городской думы Николай Кожевников.
Преобразование в муниципальный округ призвано упорядочить территориальную организацию местного самоуправления и обеспечить баланс прав и законных интересов городского и сельского населения, также подчеркнули в думе.
Напомним, в 2012 году Михайловский район был переименован в Михайловский городской округ. Решение об объединении сельских поселений Михайловского района с городским округом Михайловка приняли депутаты областной думы. Тогда парламентарии уверяли, что эта мера позволит консолидировать финансовый ресурс, сократить затраты на управленческий персонал и решит давние проблемы.
Каковы были выгоды этого переименования, поняли не все жители Михайловки. Зато все хутора бывшего Михайловского района вдруг стали городским округом, что вызывало иронию у местных жителей.
 



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