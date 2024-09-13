В Волгограде создан региональный штаб по вопросам реализации мероприятий для своевременного завершения строительства и обеспечения эффективного функционирования в регионе очистных сооружений, сообщает V102.RU.

Согласно постановлению главы региона, такое решение принято в соответствии с подпунктом 6.2 пункта 6 протокола совещания у зампредседателя правительства РФ Дмитрия Патрушева от 16 августа 2024 года.

Мероприятия по строительству (реконструкции) очистных сооружений проходят в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Возглавил региональный штаб губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В документе отмечается, что этот постоянно действующий координационный орган образован не только в целях обеспечения мероприятий по реконструкции очистных, но и проведению пусконаладочных работ и достижению показателей нормативной очистки сточных вод, недопущения нарушений законодательства при реализации мероприятий, а также обеспечения эффективного функционирования очистных сооружений на территории Волгоградской области.

Напомним, что в настоящее время на острове Голодном в Волгограде, где расположены городские очистные сооружения, стартовал новый этап модернизации. Проект рассчитан на 5-7 лет. На очистных планируют заменить свыше 8 км изношенных коммуникаций для приема стоков, построить новый напорный канализационный коллектор.