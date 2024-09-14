Волгоградцев напугали взрывы во время исторической реконструкции

Финал игры состоится завтра, 15 сентября, на Мамаевом кургане.
Общество 14.09.2024 15:30
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14.09.2024 15:30
Финал игры состоится завтра, 15 сентября, на Мамаевом кургане.
Жители нескольких районов Волгограда пожаловались на звуки взрывов и дым, поднимающийся в районе острова Денежный. Между тем, в Волгограде сейчас проходит финал всероссийской игры «Зарница 2:0». Ранее в администрации Волгоградской области сообщали, что в игре участвуют 600 подростков из почти полусотни регионов страны. Ребята проходят интеллектуальные и спортивные испытания, демонстрируют навыки военно-полевой тактической медицины, управления и противодействия БПЛА, кибербезопасности, топографии и спортивного ориентирования на местности.После состязаний молодым людям показали масштабную военно-историческую реконструкцию «Битва за Сталинград». Так что звуки взрывов могут быть связаны с этим мероприятием.
Финал игры состоится завтра, 15 сентября, на Мамаевом кургане.
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