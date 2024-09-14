Укравшего велосипед курьера волгоградца замучила совесть





37-летний волгоградец привлечен к уголовной ответственности за кражу оставленного без присмотра велосипеда курьерской службы доставки «Самокат». Такое решение вынес мировой судья судебного участка № 137 Дзержинского судебного района Волгограда, рассказали V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области. 37-летний волгоградец привлечен к уголовной ответственности за кражу оставленного без присмотра велосипеда курьерской службы доставки «Самокат». Такое решение вынес мировой судья судебного участка № 137 Дзержинского судебного района Волгограда, рассказали V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Ранее не судимый, безработный Алексей К. в середине июля 2024 года днем проходил мимо центра распределения товаров курьерской службы доставки «Самокат» по ул. им.Землячки в Волгограде, возле которого на парковочной зоне увидел оставленный без присмотра и ничем не закрепленный черный велосипед FORWARD.Мужчина не удержался и угнал велосипед. Однако через две недели он добровольно пришел в полицию и признался в краже. При этом свой странный поступок волгоградец объяснить не смог.Свою вину мужчина полностью признал. Суд приговорил его к штрафу в размере 6 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.