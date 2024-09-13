Расследования

Байкер на Harley-Davidson, доехав до Волгограда из Челябинска, нарвался на штраф

Расследования 13.09.2024 19:10
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13.09.2024 19:10


Дзержинский районный суд Волгограда оштрафовал жителя Челябинской области за неправильно отсутствующий госзнак на Harley-Davidson, передает V102.RU. 

Сообщается, что в начале июня этого года байкер был остановлен сотрудниками полиции из-за установленного в недолжном месте регистрационного знака. Данный факт был подтвержден не только административным протоколом, но и фотографией. 

– Постановлением мирового судьи 48-летний Андрей Б. признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей, – сообщили13 сентября в пресс-службе районного суда Волгограда. 

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано. 

Фото: архив V102.RU

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