В Котово пожарные отбили огонь от частных домов

Происшествия 14.09.2024 19:49
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14.09.2024 19:49
В Котово Волгоградской области сегодня, 14 сентября, пожарные потушили пожар, который бушевал рядом с частными домами. Как сообщили V102.RU очевидцы, около 16-00 ч. вспыхнула сухая трава рядом с недостроенным домом на окраине города на улице Карьерная.
К приезду пожарных успела сгореть нежилая постройка. Однако из-за сильного порывистого ветра была угроза перехода огня на частные дома. К счастью, пожарным удалось сбить огонь и залить тлеющие очаги. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. В ГУ МЧС по Волгоградской области уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 16-13 ч.
- Горел строящийся деревянный дом размером 9 на 9 метров и сухая растительность. Горение ликвидировали в 17-15 ч. Погибших и пострадавших нет, - добавили в ведомстве.
Фото Александра Касьянова
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