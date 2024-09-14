Сергей Кириенко и Андрей Бочаров в Волгограде оценили масштаб «Зарницы 2.0»





Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», финал которой сейчас проходит в Волгоградской области, стала рекордной по масштабу охваченных школ и учащихся. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что в финале приняли участие школьники из более чем 40 субъектов РФ. Из 9 тысяч школ в команды были отобраны около 800 тысяч ребят, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию Волгоградской области. Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», финал которой сейчас проходит в Волгоградской области, стала рекордной по масштабу охваченных школ и учащихся. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что в финале приняли участие школьники из более чем 40 субъектов РФ. Из 9 тысяч школ в команды были отобраны около 800 тысяч ребят, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию Волгоградской области.





Сергей Кириенко вместе с губернатором Андреем Бочаровым сегодня побывали в военно-спортивном лагере «Авангард», расположенном на территории авиаклуба «Юный Ястреб», где встретились с молодежью. Сергей Кириенко вместе с губернатором Андреем Бочаровым сегодня побывали в военно-спортивном лагере «Авангард», расположенном на территории авиаклуба «Юный Ястреб», где встретились с молодежью.





- Это первая «Зарница», которая прошла практически по всей стране. Это было поручение Президента: обновленная «Зарница» должна дотянуться до каждой школы. Более 800 тысяч школьников, которые были отобраны в команды, 5 тысяч наставников, среди которых почти 400 человек — ветераны, участники специальной военной операции. Для участников самое важное, что им передают опыт и знания люди, которые по праву являются настоящими героями, только сегодня на этой площадке находятся семь Героев Российской Федерации. Огромное спасибо хочу сказать наставникам. Далеко не всегда ими становились учителя ОБЖ или начальной военной подготовки. Иногда начальниками команды оказывались завучи, директора школ, библиотекари. Но это всегда люди с горящими глазами, — отметил Сергей Кириенко, отвечая на вопросы юных военкоров. — И также хочу сказать большое спасибо Волгоградской области, Андрею Ивановичу: здесь прекрасный центр «Авангард», один из лучших филиалов центра «ВОИН». Все ребята, помимо обучения, участия в увлекательной современной игре, смогли прикоснуться к великим традициям, посетить мемориалы героев Великой Отечественной войны. И это тоже останется в их сердце.





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также оценил итоги игры.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также оценил итоги игры.

- Проигравших нет. Победили все, кто принимал участие в «Зарнице»: участники, организаторы, наставники, болельщики. Сегодня здесь на легендарной земле героического, непокоренного Сталинграда правнуки, праправнуки наших фронтовиков сражались за нашу общую Родину. Гордость берет за наших детей. Мы со своей стороны постарались обеспечить всем необходимым участников сегодняшней «Зарницы». Только за этот летний период более 4 тысяч человек прошло через волгоградский центр «Авангард». Для нас это огромная ответственность, но мы постарались, чтобы у всех была возможность проявить себя, провести время с пользой, познакомиться друг с другом, общаться, завести новых друзей и дальше продолжать дружить, вместе снова побеждать, — подчеркнул Андрей Бочаров.

, — подчеркнул Андрей Бочаров.





«Зарница 2.0» - масштабная технологичная военно-патриотическая игра. Ее мероприятия проходят в Волгоградской области с 5 сентября, а 15 сентября на главной высоте России - Мамаевом кургане - состоится торжественное подведение итогов игры. «Зарница 2.0» - масштабная технологичная военно-патриотическая игра. Ее мероприятия проходят в Волгоградской области с 5 сентября, а 15 сентября на главной высоте России - Мамаевом кургане - состоится торжественное подведение итогов игры.



Напомним, ранее сообщалось, что волгоградцев напугали сегодня звуки взрывов. Это могло быть связано с реконструкцией боев под Сталинградом, которую показали участникам военной игры.

Сегодня участники прошли финальную тактическую игру, где в полной мере применили полученные ранее навыки, в том числе от инструкторского состава центра «Воин», обладающего реальным опытом военной службы. За игрой можно было следить в прямом эфире. Итоговое состязание показало, насколько успешно ребята реализовали себя в выбранных ролях и как сплотились при решении ситуационных и тактических задач — оказании первой помощи в полевых условиях, преодолении полосы препятствий, инженерной подготовке и маскировке позиций, управлении БПЛА, обеспечении информационной безопасности, подготовке репортажей в качестве военкоров и т.д.