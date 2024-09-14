Общество

Не срыв, а подход к качеству: власти Волгограда объяснили заминку с обновлением пр. Металлургов

Общество 14.09.2024 18:33
0
14.09.2024 18:33


Власти Волгограда рассказали о сложностях, с которыми пришлось столкнуться подрядчику при благоустройстве бульвара на пр. Металлургов. Как сообщает ИА «Высота 102», обновляемый в рамках первого этапа работ участок пересекают коммунальные сети, из-за чего для исключения рисков коммунальных аварий действия подрядной организации были синхронизированы с мероприятиями по замене коммунальных сетей, что потребовало дополнительного времени.



- Для повышения качества обеспечения населения коммунальным ресурсом было принято решение о поэтапном проведении работ по замене инженерных коммуникаций и благоустройству на участке пр. Металлургов, расположенном между ул. Кузнецова и ул. Таращанцев. Чтобы обеспечить максимальное качество работ, время, отведенное на замену сетей, было увеличено, соответственно, сдвинулся срок начала благоустройства заключительного участка территории, реконструируемой в текущем году, - подчеркнули в пресс-службе администрации Волгограда.



Напомним, контракт на благоустройство пр. Металлургов в границах многоквартирного дома № 10 до трамвайных путей по ул. им. Кузнецова был подписан между МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда» и ООО «ГринПарк» 25 марта 2024 года. На преображение общественного пространства из бюджета были выделены 68,1 млн рублей. Согласно скан-копии подписанного соглашения, размещённой на «Госзакупках», сдача объекта должна была произойти 1 сентября 2024 года.


Примечательно, что сейчас власти Волгограда отрицают наличие в документах данной даты.

- Изначальный срок исполнения контракта по благоустройству - 31 декабря 2024 года, - заверили журналистов в мэрии.



Отметим, так или иначе, но, по информации властей, за качество и неминуемость реализации проекта беспокоиться не стоит. Обновление бульвара на пр. Металлургов уже движется к завершению. Специалисты вымостили тротуары плиткой, проложили поливочный водопровод и установили светильники. В разгаре работы по озеленению территории и установке скамеек и урн. Результат многомесячных трудов специалистов наглядно демонстрируют и фотографии, снятые корреспондентами ИА «Высота 102» 13 сентября 2024 года.



Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.09.2024 21:01
Общество 14.09.2024 21:01
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2024 20:27
Общество 14.09.2024 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2024 18:21
Общество 14.09.2024 18:21
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2024 15:30
Общество 14.09.2024 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2024 14:10
Общество 14.09.2024 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2024 10:53
Общество 14.09.2024 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2024 10:38
Общество 14.09.2024 10:38
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2024 09:11
Общество 14.09.2024 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2024 08:24
Общество 14.09.2024 08:24
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2024 21:24
Общество 13.09.2024 21:24
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2024 20:48
Общество 13.09.2024 20:48
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2024 17:36
Общество 13.09.2024 17:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.09.2024 17:26
Общество 13.09.2024 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2024 14:54
Общество 13.09.2024 14:54
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2024 14:10
Общество 13.09.2024 14:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:56
Отстояли ничью: «Ротор» сыграл по нулям с «Сочи» на выездеСмотреть фотографии
21:01
Уха из семги, вино и сыр: чем еще кормили и поили на фестивале «Дубовская лоза» под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:27
Спасите «ДворНяшек!»: приют с собаками-инвалидами под Волгоградом просит о помощиСмотреть фотографии
19:49
В Котово пожарные отбили огонь от частных домовСмотреть фотографии
19:27
Чемпион мира Арман Адамян провел автограф-сессию на «Динамовской лиге по дзюдо»Смотреть фотографии
18:33
Не срыв, а подход к качеству: власти Волгограда объяснили заминку с обновлением пр. МеталлурговСмотреть фотографии
18:21
Сергей Кириенко и Андрей Бочаров в Волгограде оценили масштаб «Зарницы 2.0»Смотреть фотографии
17:42
Четыре человека пострадали при пожаре в ЖК «Шоколад»Смотреть фотографии
16:31
В Волгограде загорелась квартира в ЖК «Шоколад»Смотреть фотографии
15:50
Безопасность на мосту через Волгу усилят за четверть миллиардаСмотреть фотографии
15:30
Волгоградцев напугали взрывы во время исторической реконструкцииСмотреть фотографии
15:07
Подросток из Волгоградской области скончался после падения с лестницыСмотреть фотографии
14:53
Стали известны подробности гибели мужчины в пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:10
Погибшего на СВО 59-летнего ефрейтора похоронили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:19
«Ротор» вошел в ТОП-10 клубов Восточной Европы по посещаемости матчейСмотреть фотографии
12:51
В Волгоградской области в пожаре погиб 61-летний мужчинаСмотреть фотографии
11:48
Экс-глава Котовского района взыскал с активиста 10 тысяч рублей за перепост в TelegramСмотреть фотографии
10:53
Укравшего велосипед курьера волгоградца замучила совестьСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде «Концессии водоснабжения» запустят роботов в трубыСмотреть фотографии
09:52
В Урюпинске торговец нелегальным алкоголем пытался подкупить полицейскогоСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде ночью 15-летний мотоциклист протаранил «Газель»Смотреть фотографии
09:11
Росстат: в Волгоградской области естественная убыль населения составила 9943 человекаСмотреть фотографии
08:24
Михайловку Волгоградской области лишат статуса городского округаСмотреть фотографии
07:37
«Ротор» 14 сентября на выезде встретится с «Сочи»Смотреть фотографии
22:01
Сергей Кириенко в рамках визита в Волгоград посетил Мамаев курганСмотреть фотографии
21:38
«Каустик» дома потерпел четвертое поражение подрядСмотреть фотографии
21:24
В Волгограде создан региональный штаб для контроля за реконструкцией очистныхСмотреть фотографии
20:48
Синоптики спрогнозировали до +31º в Волгограде и областиСмотреть фотографии
19:57
Футболистки «Ротора» впервые сыграют в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:31
В Волгограде ликвидировали ландшафтный пожар возле СНТСмотреть фотографии
 