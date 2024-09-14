Не срыв, а подход к качеству: власти Волгограда объяснили заминку с обновлением пр. Металлургов





Власти Волгограда рассказали о сложностях, с которыми пришлось столкнуться подрядчику при благоустройстве бульвара на пр. Металлургов. Как сообщает ИА «Высота 102», обновляемый в рамках первого этапа работ участок пересекают коммунальные сети, из-за чего для исключения рисков коммунальных аварий действия подрядной организации были синхронизированы с мероприятиями по замене коммунальных сетей, что потребовало дополнительного времени.









- Для повышения качества обеспечения населения коммунальным ресурсом было принято решение о поэтапном проведении работ по замене инженерных коммуникаций и благоустройству на участке пр. Металлургов, расположенном между ул. Кузнецова и ул. Таращанцев. Чтобы обеспечить максимальное качество работ, время, отведенное на замену сетей, было увеличено, соответственно, сдвинулся срок начала благоустройства заключительного участка территории, реконструируемой в текущем году, - подчеркнули в пресс-службе администрации Волгограда.









Напомним, контракт на благоустройство пр. Металлургов в границах многоквартирного дома № 10 до трамвайных путей по ул. им. Кузнецова был подписан между МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда» и ООО «ГринПарк» 25 марта 2024 года. На преображение общественного пространства из бюджета были выделены 68,1 млн рублей. Согласно скан-копии подписанного соглашения, размещённой на «Госзакупках», сдача объекта должна была произойти 1 сентября 2024 года.





Примечательно, что сейчас власти Волгограда отрицают наличие в документах данной даты.

- Изначальный срок исполнения контракта по благоустройству - 31 декабря 2024 года, - заверили журналистов в мэрии.









Отметим, так или иначе, но, по информации властей, за качество и неминуемость реализации проекта беспокоиться не стоит. Обновление бульвара на пр. Металлургов уже движется к завершению. Специалисты вымостили тротуары плиткой, проложили поливочный водопровод и установили светильники. В разгаре работы по озеленению территории и установке скамеек и урн. Результат многомесячных трудов специалистов наглядно демонстрируют и фотографии, снятые корреспондентами ИА «Высота 102» 13 сентября 2024 года.









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»