Синоптики спрогнозировали до +31º в Волгограде и области





Теплая осень продолжает радовать жителей Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, в предстоящие выходные в регионе столбики термометров поднимутся до +31º.

— В субботу, 14 сентября, в Волгограде в ночные часы ожидается +12...+17º, а днем до +26...+31º. Порывы ветра восточного направления составят 8-13 м/с, местами до 15-20 м/с, — сообщили накануне выходных в Волгоградском ЦГМС.

В воскресный день в регионе также обещает теплую и солнечную погоду.

— 15 сентября по области без существенных осадков. Ветер восточного направления со скоростью 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17º, днем воздух прогреется до +26...+31º — спрогнозировали синоптики.