Общество

Синоптики спрогнозировали до +31º в Волгограде и области

Общество 13.09.2024 20:48
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13.09.2024 20:48


Теплая осень продолжает радовать жителей Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, в предстоящие выходные в регионе столбики термометров поднимутся до +31º.

— В субботу, 14 сентября, в Волгограде в ночные часы ожидается +12...+17º, а днем до +26...+31º. Порывы ветра восточного направления составят 8-13 м/с, местами до 15-20 м/с, — сообщили накануне выходных в Волгоградском ЦГМС. 

В воскресный день в регионе также обещает теплую и солнечную погоду. 

— 15 сентября по области без существенных осадков. Ветер восточного направления со скоростью 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17º, днем воздух прогреется до +26...+31º  спрогнозировали синоптики. 

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