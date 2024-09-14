Спасите «ДворНяшек!»: приют с собаками-инвалидами под Волгоградом просит о помощи

Волонтеры приюта для бездомных животных «ДворНяшки» не опустили рук после всех обрушившихся на них неприятностей и продолжают борьбу за жизнь своих подопечных. Как рассказал V102.RU руководитель приюта Карен Гончаров, он и его единомышленники продолжают надеяться на то, что около полутора сотни собак и кошек, которых когда-то они спасли от верной смерти, не окажутся снова на улице и не погибнут или от голода, или от рук догхантеров.
- Мы создали наш приют после того, как на улицах Ерзовки массово стали погибать бездомные собаки. Они умирали в муках от рук так и не найденных отравителей. Некоторых собак нам удалось вылечить и вернуть к жизни. Потом было еще очень много спасенных собак и кошек. Некоторые животные имеют увечья и не могут самостоятельно выживать на улице. Этот приют – их единственный и последний дом, где их любят, где никто не причинит им вреда, где у них есть кров и еда. Но теперь им грозит опасность. Администрации Ерзовского сельского поселения и Городищенского района в очередной раз отказали нам в выделении участка для размещения приюта. Для всех земля есть, а для нас – нет. Но вопреки всему мы не сдадимся. Нам очень нужна ваша помощь, это война добра со злом, и мы верим, что добро победит. Мы ведем сбор на покупку земли, откуда нас сейчас выгоняют. Мы собрали уже полмиллиона рублей благодаря неравнодушным и добрым людям. Этой суммы мало для выкупа земли, но мы верим, что у нас все получится! Мы просим любой помощи – в огласке, в распространении информации о нашей ситуации, а также финансовой. Если наши животные окажутся на улице зимой, они умрут. Но разве они заслуживают смерти? Разве заслуживают смерти живые существа, уже преданные человеком и едва не убитые им? Да услышит нас ангел-хранитель, может, нам благодаря вам удастся уберечь наших питомцев от гибели! –
обратился с эмоциональным посланием Карен.
Напомним,
ранее V102.RU рассказывало о сложной ситуации, в которой оказался приют. Некоторое время назад одна из местных предпринимательниц разрешила обосноваться приюту на своей земле. Однако недавно она приняла решение продать землю и предложила волонтерам выкупить ее за 5 миллионов рублей. Таких денег у основателей приюта, конечно, нет. Зоозащитники просили чиновников выделить им клочок другой земли, чтобы они могли перевезти туда своих подопечных, но неизменно получали отказ. При этом волонтеры делают, по сути, работу за чиновников, решая проблему с регулированием численности бездомных животных - изолируют бездомышей, стерилизуют их, вакцинируют и лечат.
Но в наших силах спасти животных, над которыми нависла угроза гибели. Поверьте, сделанное нами добро обязательно к нам вернется. И, если мы поделимся хотя бы небольшой суммой, это даст надежду очень хорошим людям и поможет сохранить приют.
#ДворНяшки_приют
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Название организации
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ «ДВОРНЯШКИ»
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