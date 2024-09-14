Спасите «ДворНяшек!»: приют с собаками-инвалидами под Волгоградом просит о помощи

Волонтеры приюта для бездомных животных «ДворНяшки» не опустили рук после всех обрушившихся на них неприятностей и продолжают борьбу за жизнь своих подопечных. Как рассказал V102.RU руководитель приюта Карен Гончаров, он и его единомышленники продолжают надеяться на то, что около полутора сотни собак и кошек, которых когда-то они спасли от верной смерти, не окажутся снова на улице и не погибнут или от голода, или от рук догхантеров.