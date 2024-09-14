Общество

Спасите «ДворНяшек!»: приют с собаками-инвалидами под Волгоградом просит о помощи

Общество 14.09.2024 20:27
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14.09.2024 20:27


Волонтеры приюта для бездомных животных «ДворНяшки» не опустили рук после всех обрушившихся на них неприятностей и продолжают борьбу за жизнь своих подопечных. Как рассказал V102.RU руководитель приюта Карен Гончаров, он и его единомышленники продолжают надеяться на то, что около полутора сотни собак и кошек, которых когда-то они спасли от верной смерти, не окажутся снова на улице и не погибнут или от голода, или от рук догхантеров.

- Мы создали наш приют после того, как на улицах Ерзовки массово стали погибать бездомные собаки. Они умирали в муках от рук так и не найденных отравителей. Некоторых собак нам удалось вылечить и вернуть к жизни. Потом было еще очень много спасенных собак и кошек. Некоторые животные имеют увечья и не могут самостоятельно выживать на улице. Этот приют – их единственный и последний дом, где их любят, где никто не причинит им вреда, где у них есть кров и еда. Но теперь им грозит опасность. Администрации Ерзовского сельского поселения и Городищенского района в очередной раз отказали нам в выделении участка для размещения приюта. Для всех земля есть, а для нас – нет. Но вопреки всему мы не сдадимся. Нам очень нужна ваша помощь, это война добра со злом, и мы верим, что добро победит. Мы ведем сбор на покупку земли, откуда нас сейчас выгоняют. Мы собрали уже полмиллиона рублей благодаря неравнодушным и добрым людям. Этой суммы мало для выкупа земли, но мы верим, что у нас все получится! Мы просим любой помощи – в огласке, в распространении информации о нашей ситуации, а также финансовой. Если наши животные окажутся на улице зимой, они умрут. Но разве они заслуживают смерти? Разве заслуживают смерти живые существа, уже преданные человеком и едва не убитые им? Да услышит нас ангел-хранитель, может, нам благодаря вам удастся уберечь наших питомцев от гибели! – обратился с эмоциональным посланием Карен.
Напомним, ранее V102.RU рассказывало о сложной ситуации, в которой оказался приют. Некоторое время назад одна из местных предпринимательниц разрешила обосноваться приюту на своей земле. Однако недавно она приняла решение продать землю и предложила волонтерам выкупить ее за 5 миллионов рублей. Таких денег у основателей приюта, конечно, нет. Зоозащитники просили чиновников выделить им клочок другой земли, чтобы они могли перевезти туда своих подопечных, но неизменно получали отказ. При этом волонтеры делают, по сути, работу за чиновников, решая проблему с регулированием численности бездомных животных - изолируют бездомышей, стерилизуют их, вакцинируют и лечат.
Но в наших силах спасти животных, над которыми нависла угроза гибели. Поверьте, сделанное нами добро обязательно к нам вернется. И, если мы поделимся хотя бы небольшой суммой, это даст надежду очень хорошим людям и поможет сохранить приют.

#ДворНяшки_приют
Связаться можно по номеру 89610580468
Вы можете сделать пожертвование на любую сумму, ведь каждый рубль важен.
Реквизиты для перечисления средств
Тинькофф 4377 7314 4148 8969 по номеру телефона 89610580468 .
Озон банк 2204 3201 4808 7242 по номеру телефона 89610580468.
Сбербанк 2202 2072 1722 4727
Яндекс карта -
2204 3101 3343 7288
Переход для перевода по СБП сразу на счет банка без процентов и ввода данных счета
https://qr.nspk.ru/BS1A0073E184SD9N9JD8JUC6UFEATEB1?t..

Название организации
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ «ДВОРНЯШКИ»
Юридический адрес организации
403010, РОССИЯ, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ, ГОРОДИЩЕНСКИЙ Р-Н, РП ЕРЗОВКА, УЛ ЛЕНИНА, Д 5А, КВ 1
ИНН
3455055760
КПП
345501001
ОГРН
1213400005433
Расчетный счет  
40703810200000734511
Банк
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
ИНН банка
7710140679
БИК банка
044525974
Корреспондентский счет банка
30101810145250000974
Юридический адрес банка
Москва, 127287, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26

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