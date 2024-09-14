Происшествия

В Волгограде ночью 15-летний мотоциклист протаранил «Газель»

Происшествия 14.09.2024 09:39
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14.09.2024 09:39


Несовершеннолетний пострадал в ДТП в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось в 00-17 ч. напротив дома №16 по ул. Ополченская
- Мотоцикл «Омакс» под управлением 15-летнего водителя, не имеющего водительского удостоверения, врезался  «ГАЗель». В результате ДТП подросток доставлен в больницу, - прокомментировали в главке.

Еще одно подобное происшествие случилось в Ленинске. 15-летний подросток на мопеде также попал под колеса легкового автомобиля. У юноши не было водительских прав.


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