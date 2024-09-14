Стали известны подробности гибели мужчины в пожаре в Волгоградской области

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области (архив)
Расследования 14.09.2024 14:53
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14.09.2024 14:53
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области (архив)
Мужчина, который сегодня, 14 сентября, погиб в пожаре в своем доме, жил один и злоупотреблял спиртными напитками. Об этом рассказали его соседи, передает V102.RU. Причиной гибели жителя хутора Горский Урюпинского района могло стать неосторожное обращение погибшего с огнем при курении. Так, пояснили в экстренных службах, очаг возгорания находился в спальной комнате, где и нашли тело погибшего.
В СУ СК по Волгоградской области пояснили, что, кроме термических ожогов, никаких видимых повреждений на теле погибшего обнаружено не было. По данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегосяНапомним, о пожаре со смертельным исходом в Урюпинском районе сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области. Хотя дом быстро потушили, но, к сожалению, огонь унес жизнь человека.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области (архив)
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