В Волгограде «Концессии водоснабжения» запустят роботов в трубы





«Концессии водоснабжения» приобрели новую диагностическую лабораторию, которая позволит обследовать трубопроводы изнутри, определяя характер повреждения еще до появления порыва. Как рассказали V102.RU в компании, задача нового комплекса на колесах - предотвратить технологические нарушения, чтобы не допустить последствий. «Концессии водоснабжения» приобрели новую диагностическую лабораторию, которая позволит обследовать трубопроводы изнутри, определяя характер повреждения еще до появления порыва. Как рассказали V102.RU в компании, задача нового комплекса на колесах - предотвратить технологические нарушения, чтобы не допустить последствий.





Робот «Аллигатор» оснащён плавающим модулем и предназначен для обследования трубопроводов и частично заполненных коллекторов. Еще один аппарат может обследовать трубопроводы, достигающие до 2000 мм в диаметре. Робот «Аллигатор» оснащён плавающим модулем и предназначен для обследования трубопроводов и частично заполненных коллекторов. Еще один аппарат может обследовать трубопроводы, достигающие до 2000 мм в диаметре.





Если модуль сталкивается с препятствиями в трубе, он их старательно объезжает. В роли таких препятствий выступают чаще всего кирпичи, строительный мусор и автомобильные покрышки, которым, конечно, не место в трубопроводах. Если модуль сталкивается с препятствиями в трубе, он их старательно объезжает. В роли таких препятствий выступают чаще всего кирпичи, строительный мусор и автомобильные покрышки, которым, конечно, не место в трубопроводах.





Диагностическая лаборатория установлена на базе полноприводной Газели Бизнес «ГАЗ». В салоне созданы все условия для комфортной работы персонала - здесь имеются кондиционер и обогреватель, а также большое количество шкафчиков и розеток. Электроэнергии в автомобиле хватает на весь день работы, а при необходимости можно подключить бензиновый генератор. Диагностическая лаборатория установлена на базе полноприводной Газели Бизнес «ГАЗ». В салоне созданы все условия для комфортной работы персонала - здесь имеются кондиционер и обогреватель, а также большое количество шкафчиков и розеток. Электроэнергии в автомобиле хватает на весь день работы, а при необходимости можно подключить бензиновый генератор.





Новая лаборатория пополнила парк современной спецтехники «Концессий». Уже эффективно работают АВР на базе «Газон NEXT» для обслуживания водопроводных и канализационных сетей, два самосвала КАМАЗ 6520-B5, тракторы с водоотливной установкой, которые особенно востребованы в коммунальном хозяйстве, дизельные мотопомпы ДНУ 630/36 и ДНУ 850/56, колесный экскаватор, а также экскаваторы-погрузчики. Новая лаборатория пополнила парк современной спецтехники «Концессий». Уже эффективно работают АВР на базе «Газон NEXT» для обслуживания водопроводных и канализационных сетей, два самосвала КАМАЗ 6520-B5, тракторы с водоотливной установкой, которые особенно востребованы в коммунальном хозяйстве, дизельные мотопомпы ДНУ 630/36 и ДНУ 850/56, колесный экскаватор, а также экскаваторы-погрузчики.

Специалисты получили аппараты, которые на первый взгляд можно перепутать с детскими машинками. На самом деле это высокотехнологичные роботизированные комплексы.объясняет начальник лаборатории метрологии Игорь Дворянов.Модуль «Аллигатор» мощный поток сточных вод может порой и перевернуть. Однако, отслеживая путь робота, аварийная бригада всегда вызволит потерпевшего крушение из ближайшего колодца.