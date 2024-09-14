Общество

В Волгограде «Концессии водоснабжения» запустят роботов в трубы

Общество 14.09.2024 10:38
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14.09.2024 10:38


«Концессии водоснабжения» приобрели новую диагностическую лабораторию, которая позволит обследовать трубопроводы изнутри, определяя характер повреждения еще до появления порыва. Как рассказали V102.RU в компании, задача нового комплекса на колесах  - предотвратить технологические нарушения, чтобы не допустить последствий.
Специалисты получили  аппараты, которые на первый взгляд можно перепутать с детскими машинками. На самом деле это высокотехнологичные роботизированные комплексы.

Робот «Аллигатор» оснащён плавающим модулем и предназначен для обследования трубопроводов и частично заполненных коллекторов. Еще один аппарат может обследовать трубопроводы, достигающие до 2000 мм в диаметре.
- Пробираясь в трубопровод, аппарат снимает изнутри состояние сетей на наличие повреждений, а также инородные предметы, - объясняет начальник лаборатории метрологии Игорь Дворянов. - Для этого на модуле установлена панорамная камера с оптическим зумом и возможностью обзора на 360°. Электроэнергия в модуль подается через кабель длиной 300 метров. Непосредственно в автомобиле диагностической лаборатории через планшет, ноутбук или даже джойстик оператор может управлять техникой как машинкой на радиоуправлении.

Если модуль сталкивается с препятствиями в трубе, он их старательно объезжает. В роли таких препятствий выступают чаще всего  кирпичи, строительный мусор и автомобильные покрышки, которым, конечно, не место в трубопроводах.
Модуль «Аллигатор» мощный поток сточных вод может порой и перевернуть. Однако, отслеживая путь робота, аварийная бригада всегда вызволит  потерпевшего крушение из ближайшего колодца.


Диагностическая лаборатория установлена на базе полноприводной Газели Бизнес «ГАЗ». В салоне созданы все условия для комфортной работы персонала - здесь имеются кондиционер и обогреватель, а также большое количество шкафчиков и розеток. Электроэнергии в автомобиле хватает на весь день работы, а при необходимости можно подключить бензиновый генератор.

Новая лаборатория пополнила парк современной спецтехники «Концессий». Уже эффективно работают  АВР на базе «Газон NEXT» для обслуживания водопроводных и канализационных сетей,  два самосвала КАМАЗ 6520-B5, тракторы с водоотливной установкой, которые особенно востребованы в коммунальном хозяйстве, дизельные мотопомпы ДНУ 630/36 и ДНУ 850/56, колесный экскаватор, а также экскаваторы-погрузчики.
Фото «Концессии водоснабжения» t.me

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