Происшествия

Под Волгоградом на трассе Р-22 «Каспий» КАМАЗ столкнулся с иномаркой

Происшествия 29.08.2024 17:11
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29.08.2024 17:11


29 августа в Иловлинском районе Волгоградской области произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП случилось сегодня во второй половине дня на 877-м километре трассы Р-22 «Каспий». Очевидцы засняли последствия аварии на видео.



Судя по опубликованным в сети кадрам, один из автомобилей пошёл на обгон, однако не успел проскочить, задев движущийся навстречу автомобиль. Запечатлённые следы торможения на асфальте могут свидетельствовать о том, что оба водителя в какой-то момент попытались избежать столкновения, однако уже не смогли.

Наибольшие повреждения получил легковой автомобиль Kia, которому КАМАЗ снёс левую часть кузова. Лишь по стечению обстоятельств водителям удалось избежать лобового столкновения машин.

По сообщению очевидцев, в иномарке находились как минимум четыре человека, включая малолетнего ребёнка. Они получили повреждения разной степени тяжести.

Отметим, в настоящее время все обстоятельства ДТП уточнят сотрудники правоохранительных органов.

Фото и видео: Новоаннинский сегодня / t.me

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