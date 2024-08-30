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Не по-детски выгодно: Tele2 и ВТБ дают скидку 50% на «MiXX Вместе»

Телеком 30.08.2024 10:23 Реклама
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30.08.2024 10:23 Реклама


Оператор и банк ВТБ запускают первый проект в рамках соглашения о стратегическом партнерстве. При заказе детской дебетовой карты или платежного стикера ВТБ пользователь получит семейную подписку «MiXX Вместе» за полцены.
Акция Tele2 и ВТБ направлена на аудиторию родителей, которые заботятся о финансовой грамотности и интернет-безопасности своих детей. Детская карта ВТБ позволяет взрослым контролировать расходы ребенка, получать уведомления от банка, а также выбирать получателя кодов для оплаты покупок в интернете. При оформлении карты или платежного стикера клиентам банка также доступен промокод на мультиподписку «MiXX Вместе» со скидкой 50% на год.
Компании Tele2, «Ростелеком» и ГК «Солар» запустили семейную подписку «MiXX вместе», чтобы обеспечить безопасную интернет-среду всем ее пользователям. В продукте 16 сервисов, среди них –обучающие и развлекательные ресурсы для детей, пакет мобильного трафика Tele2 (до 50 Гб) и другие бонусы партнеров программы. Отличительная особенность подписки–подключение к услуге до пяти пользователей, включая родителей, которые могут управлять ею на своем устройстве.
Годовая скидка 50% на мультиподписку «MiXX Вместе» предоставляется и действует при оплате услуги с карты или счета ВТБ. Предложение доступно до 19 февраля 2025 года.
Подробности – на сайте https://www.vtb.ru/promo/mixx/
Фото Tele2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280

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