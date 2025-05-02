В центре Волгограда усилят видеонаблюдение у музея и Мамаева кургана

Новые камеры видеонаблюдения появятся в двух общественных местах - у музея «Россия - Моя история» и в «Парке Победы» у подножия Мамаева кургана в Центральном районе Волгограда, сообщает V102.RU.

В настоящее время объявлен электронный аукцион на разработку проектно-сметной и рабочей документации по монтажу систем видеонаблюдения. Начальная стоимость работ составляет чуть более 1,5 миллиона рублей.

Заказчиком проекта выступает МКУ «Городской информационный центр». Работы должны быть выполнены до конца сентября текущего года.

В документации не указано, сколько еще видеокамер планируется установить в этих общественных местах.

Напомним, что музей «Россия - Моя история», рядом с которым была построена зона отдыха с детской игровой площадкой, фонтаном, парковой мебелью и прогулочными дорожками, был открыт в 2017 году. Примерно в это же время появился и «Парк Победы» у подножия Мамаева кургана.

Фото из архива V102.RU