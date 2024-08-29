Гуляющую в лесу подозрительную женщину с пакетом задержали в Волгоградской области





В Жирновском районе Волгоградской области полиция задержала подозрительную жительницу поселка Красный Яр. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, местная жительница гуляла в лесу с пакетом марихуаны.





Подозрительную женщину с пакетом полицейские заметили в лесополосе вблизи поселка. После изъятия содержимого пакета в ходе исследования выяснилось, что это марихуана общем весом более полукилограмма. Задержанная пояснила, что хранила наркотическое вещество с целью личного потребления.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемой уголовного дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ – «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Женщине грозит до 10 лет лишения свободы, - уточнили в ведомстве.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области