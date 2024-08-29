Расследования

В Волгограде осудят двоих пассажиров такси, забивших насмерть водителя

Расследования 29.08.2024 09:10
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29.08.2024 09:10


В Кировском районе Волгограда правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела об убийстве 18-летнего водителя такси. Как сообщает ИА «Высота 102», в преступлении обвиняются двое местных жителей, которых погибший подвозил на своей машине.

- В ночь с 26 на 27 апреля 2024 года между 18-летним потерпевшим, который подрабатывал водителем такси, и обвиняемыми произошел конфликт из-за того, что фигуранты отказались платить за проезд. Возле одного из домов по улице Зины Маресевой в Волгограде злоумышленники нанесли 18-летнему парню множественные удары руками и ногами в различные части тела, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

От полученных увечий молодой человек скончался. По горячим следам следователям совместно с полицейскими удалось установить и задержать злоумышленников.

Отметим, в настоящее время уголовное дело готовится к передаче в суд. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее гибель потерпевшего по неосторожности, им грозит до 15 лет лишения свободы..

Фото из архива ИА «Высота 102»

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