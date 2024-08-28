Жителей Волжского травили запахом горящей пластмассы

Жители новой части Волжского провели выходные с закрытыми окнами. Как жаловались волжане в соцсетях, причиной этого стал едкий запах горящей пластмассы. С соответствующими жалобами волжане обращались также на телефон горячей экологической линии МБУ «Служба охраны окружающей среды». Было зафиксировано 4 обращения от волжан, а также от руководства авиаклуба «Юный ястреб» имени А.М. Числова с просьбой установить источник загрязнения, рассказали V102.RU в администрации Волжского.

Выехавшие на место сотрудники МБУ «СООС» зафиксировали факт горения свалки, расположенной на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области. По словам специалистов, на территории полигона происходит глубинное тление отходов. Соответствующая информация была отправлена в контрольно-надзорные органы для проведения проверки.

Между тем, напомним, свалка в Среднеахтубинском районе периодически отравляет жизнь и воздух как волжанам, так и жителям близлежащих населенных пунктов. Несмотря на то, что надзорные органы еще несколько лет назад аннулировали лицензию промышленного полигона, а суды неоднократно выносили решения о штрафах за загрязнение окружающей среды и необходимости рекультивации объекта, свалка продолжает вредить экологии. К тому же залежи мусора на полигоне периодически загораются, источая удушающий запах.

Фото из архива V102.RU

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»