Экология

Жителей Волжского травили запахом горящей пластмассы

Экология 28.08.2024 14:27
0
28.08.2024 14:27


Жители новой части Волжского провели выходные с закрытыми окнами. Как жаловались волжане в соцсетях, причиной этого стал едкий запах горящей пластмассы. С соответствующими жалобами волжане обращались также на телефон горячей экологической линии МБУ «Служба охраны окружающей среды». Было зафиксировано 4 обращения от волжан, а также от руководства авиаклуба «Юный ястреб» имени А.М. Числова с просьбой установить источник загрязнения, рассказали V102.RU в администрации Волжского.

Выехавшие на место сотрудники МБУ «СООС» зафиксировали факт горения свалки, расположенной на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области. По словам специалистов, на территории полигона происходит глубинное тление отходов. Соответствующая информация была отправлена в контрольно-надзорные органы для проведения проверки.

Между тем, напомним, свалка в Среднеахтубинском районе периодически отравляет жизнь и воздух как волжанам, так и жителям близлежащих населенных пунктов. Несмотря на то, что надзорные органы еще несколько лет назад аннулировали лицензию промышленного полигона, а суды неоднократно выносили решения о штрафах за загрязнение окружающей среды и необходимости рекультивации объекта, свалка продолжает вредить экологии. К тому же залежи мусора на полигоне периодически загораются, источая удушающий запах. 

Фото из архива V102.RU

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
27.08.2024 21:01
Экология 27.08.2024 21:01
Комментарии

0
Далее
Экология
27.08.2024 10:21
Экология 27.08.2024 10:21
Комментарии

0
Далее
Экология
26.08.2024 15:25
Экология 26.08.2024 15:25
Комментарии

0
Далее
Экология
26.08.2024 10:59
Экология 26.08.2024 10:59
Комментарии

0
Далее
Экология
23.08.2024 16:07
Экология 23.08.2024 16:07
Комментарии

0
Далее
Экология
23.08.2024 12:57
Экология 23.08.2024 12:57
Комментарии

0
Далее
Экология
22.08.2024 18:48
Экология 22.08.2024 18:48
Комментарии

0
Далее
Экология
21.08.2024 15:40
Экология 21.08.2024 15:40
Комментарии

0
Далее
Экология
16.08.2024 08:53
Экология 16.08.2024 08:53
Комментарии

0
Далее
Экология
16.08.2024 07:20
Экология 16.08.2024 07:20
Комментарии

0
Далее
Экология
14.08.2024 20:30
Экология 14.08.2024 20:30
Комментарии

0
Далее
Экология
13.08.2024 09:41
Экология 13.08.2024 09:41
Комментарии

0
Далее
Экология
12.08.2024 16:58
Экология 12.08.2024 16:58
Комментарии

0
Далее
Экология
09.08.2024 20:29
Экология 09.08.2024 20:29
Комментарии

0
Далее
Экология
09.08.2024 13:02
Экология 09.08.2024 13:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:01
Экс-глава Серафимовичского района Пономарев и его зам избежали колонии по делу о «золотых» парашютахСмотреть фотографии
17:42
«Не брак, а геопластика»: власти Волгограда объяснили создание арт-объекта из мешков, обмазанных цементомСмотреть фотографии
17:39
В Волгограде завершается реконструкция теплосети на ул. ПархоменкоСмотреть фотографии
16:57
В Камышине ночной пожар выгнал из общежития 70 человекСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Врачи спасают покалеченного поездом волгоградцаСмотреть фотографии
16:39
ПСБ в Волгоградской области выдал первый онлайн-кредит «Без бумаг | фермерский»Смотреть фотографии
16:38
В Камышинском районе завершается ремонт двухкилометрового участка дороги на КалининскСмотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области нашли «резиновое» мясоСмотреть фотографии
16:02
В Волжском прошли учения по спасению людей в «Метро»Смотреть фотографии
16:01
В Волгоградской области сожгли и сломали 700 мусорных контейнеровСмотреть фотографии
15:50
Ветеранам СВО в регионах раздадут 500 автомобилей до конца годаСмотреть фотографии
15:42
Из Волгограда за 3,2 млн рублей власти вывезут 1,7 тыс. тонн мусораСмотреть фотографии
15:00
Большой звездный зал планетария в Волгограде закрывается на модернизациюСмотреть фотографии
14:27
Жителей Волжского травили запахом горящей пластмассыСмотреть фотографии
14:13
Бастрыкин потребовал возбудить дело по факту избиения у ТЦ «Ворошиловский»Смотреть фотографии
14:11
Товарищи-партийцы. Бочаров выступил на форуме первичек ЕР – цитатыСмотреть фотографии
13:24
Перебегавшему перед тепловозом волгоградцу оторвало рукуСмотреть фотографии
12:37
Стало известно состояние пострадавших в смертельном ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде осудили разбойника, обокравшего пенсионерку после удара в челюстьСмотреть фотографии
12:13
«Чем 17 лет занимались?»: в Волгограде оказалась бесхозной убитая дорога к ЖК «Янтарный город»Смотреть фотографии
12:09
В боях за Андреевку погиб боец СВО из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:09
Мужчина вонзил нож в шею жителю ВолжскогоСмотреть фотографии
11:35
Сотни волгоградцев простились с погибшими при захвате заложников в ИК-19Смотреть фотографии
10:41
Момент жесткого наезда на пешехода в Волгограде зафиксировала камера видеонаблюденияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:33
Волгоградцам прогнозируют резкое похолодание к концу рабочей неделиСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде после столкновения легковушек госпитализирован 2-летний ребёнокСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
Суд признал небезопасными дороги в Михайловке Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:54
На севере Волгограда через час включат тревожные сиреныСмотреть фотографии
09:41
Волгоградский суд наказал бизнес-коуча Аяза Шабутдинова за «промывку» мозговСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде построят еще один амфитеатрСмотреть фотографии
 