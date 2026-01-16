МИД призвал волгоградцев воздержаться от поездок в Молдову





Жителям Волгоградской области рекомендовали воздержаться от поездок в Молдову. По сообщению МИД России, в Москве продолжают фиксировать случаи дискриминации россиян в Республике со стороны представителей молдавских властей.

В официальном заявлении МИД, опубликованном 16 января, сообщается, что по прилету в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов «регулярно подвергаются унизительному досмотру и проверке». Ожидания россиян в транзитной зоне могут затягиваться на многие часы. При этом российские граждане лишаются элементарных бытовых условий и возможности связи с внешним миром.

– Были примеры, когда российские граждане проводили в аэропорту более двух суток. За этим часто следовал отказ во въезде в страну под надуманными предлогами. Имеет место произвольное применение законодательства, принудительное задержание на границе и уголовное преследование без представления убедительных доказательств. При вылете из Кишинева используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на посадку на рейс, – предупреждают в Министерстве иностранных дел РФ.

Усугубляет ситуацию тот факт, что молдавские власти не обеспечивают допуск сотрудников Посольства России в Кишиневе к россиянам, а запросы российского диппредставительства остаются без ответов.