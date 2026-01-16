Общество

Водохранилища Волгоградской области начали готовить к половодью

Общество 16.01.2026 21:23
0
16.01.2026 21:23


В Волгоградской области стартовал сезон подготовки к половодью. Режимы работы водохранилищ Волжско-Камского каскада обсудили на заседании межведомственной рабочей группы Росводресурсов. 

Так, по данным Росгидромета, в декабре суммарный приток воды в водохранилища составил 162% нормы. По водохранилищам Иваньковское, Рыбинское, Чебоксарское, Куйбышевское Нижнекамское было принято решение в сторону увеличения притока воды. По Камскому водохранилищу в сторону уменьшения.

В январе на Волге и Каме специалисты прогнозируют суммарный приток в пределах 9-11,8 км3 - 133% нормы. Наибольший приток прогнозируется в Иваньковское, Куйбышевское, Нижнекамское водохранилища – 143%, 159% и 195% нормы. Также большой приток ожидается в Шекснинское водохранилище – 146% нормы.

– В целом, обстановка на Волжско-Камском каскаде сейчас типичная для межени. Все водохранилища работают планово. Пока рано говорить, как сложится половодье. Корректировка режимов работы гидроузлов возможна при изменении водохозяйственной обстановки на Волжско-Камском каскаде, – отметил на заседании замруководителя ведомства Вадим Никаноров.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.01.2026 21:36
Общество 16.01.2026 21:36
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 21:23
Общество 16.01.2026 21:23
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 21:09
Общество 16.01.2026 21:09
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 20:27
Общество 16.01.2026 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 19:52
Общество 16.01.2026 19:52
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 18:03
Общество 16.01.2026 18:03
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 17:41
Общество 16.01.2026 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 16:31
Общество 16.01.2026 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 16:21
Общество 16.01.2026 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 15:48
Общество 16.01.2026 15:48
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 15:07
Общество 16.01.2026 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 14:54
Общество 16.01.2026 14:54
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 14:50
Общество 16.01.2026 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 14:22
Общество 16.01.2026 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2026 14:18
Общество 16.01.2026 14:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:36
Волгоградцы осудили выходку водителя автобуса №88, выгнавшего на мороз пассажировСмотреть фотографии
21:23
Водохранилища Волгоградской области начали готовить к половодьюСмотреть фотографии
21:09
Осуждавшего СВО историка Ивана Куриллу Минюст внес в список иноагентовСмотреть фотографии
20:27
Водители сняли на видео полярные условия на трассе Волгоград-СаратовСмотреть фотографииCмотреть видео
19:52
МИД призвал волгоградцев воздержаться от поездок в МолдовуСмотреть фотографии
19:19
Форвард Саид Алиев усилил нападение «Ротора»Смотреть фотографии
19:02
Пять сел Котовского района под Волгоградом остались без светаСмотреть фотографии
18:26
«Помогал тушить даже Толстой»: свидетели по делу Геля вновь вспоминали детали пожара в судеСмотреть фотографии
18:17
Илья Родионов стал третьим новичком «Ротора»Смотреть фотографии
18:03
Отбой угрозы БПЛА объявили вечером 16 января в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:06
В новогодние праздники жители Волгоградской области выбирали ОАЭ, Египет и ТурциюСмотреть фотографии
16:31
«Люди приглашают их к себе на чай»: семья дворников из Волгограда влюбила в себя жителей целого кварталаСмотреть фотографии
16:21
Волжан до крещенской купели довезут на автобусах № 40кСмотреть фотографии
15:48
За год Концессии восстановили 40,5 тыс. квадратных метров асфальтаСмотреть фотографии
15:25
Волгоградец из злости изрезал приятеля ножомСмотреть фотографии
15:07
В Рудне отказались от крещенский купаний из-за рыхлого льдаСмотреть фотографии
14:54
Волгоградская область передала БПЛА и мототехнику в зону СВОСмотреть фотографии
14:50
Запрет на продажу алкоголя вступит в силу в Волгограде 25 январяСмотреть фотографии
14:22
Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области днем 16 январяСмотреть фотографии
14:18
«Не жизнь, а истязание»: волгоградцы просят Бастрыкина спасти их от мучительного гула снежных пушекСмотреть фотографииCмотреть видео
13:36
Обладатель Кубка России Александр Трошечкин перешёл в «Ротор»Смотреть фотографии
13:27
Силовики вывезли на допрос в Ростов главу села Целина и районных чиновниковСмотреть фотографии
13:06
Свет вернули в обесточенные аварией хутора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:01
Волгоградские ватерполисты обыграли «Синтез» в серии пенальтиСмотреть фотографии
13:00
253 спецмашины чистят волгоградские дороги после снегопадаСмотреть фотографии
12:32
В Волгоградской области назвали самые востребованные профессии январяСмотреть фотографии
12:31
«Путь короткий, но самоотверженный»: в Елани похоронят погибшего год назад Александра ЕреминаСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде водитель автобуса №88 выгнал пассажиров в мороз из салонаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:59
Ученые разглядели цифру в гигантской коронарной дыре на СолнцеСмотреть фотографии
11:36
Защита волгоградского генерала Попова обжаловала приговор в кассацииСмотреть фотографии
 