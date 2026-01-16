Водохранилища Волгоградской области начали готовить к половодью





В Волгоградской области стартовал сезон подготовки к половодью. Режимы работы водохранилищ Волжско-Камского каскада обсудили на заседании межведомственной рабочей группы Росводресурсов.

Так, по данным Росгидромета, в декабре суммарный приток воды в водохранилища составил 162% нормы. По водохранилищам Иваньковское, Рыбинское, Чебоксарское, Куйбышевское Нижнекамское было принято решение в сторону увеличения притока воды. По Камскому водохранилищу в сторону уменьшения.

В январе на Волге и Каме специалисты прогнозируют суммарный приток в пределах 9-11,8 км3 - 133% нормы. Наибольший приток прогнозируется в Иваньковское, Куйбышевское, Нижнекамское водохранилища – 143%, 159% и 195% нормы. Также большой приток ожидается в Шекснинское водохранилище – 146% нормы.

– В целом, обстановка на Волжско-Камском каскаде сейчас типичная для межени. Все водохранилища работают планово. Пока рано говорить, как сложится половодье. Корректировка режимов работы гидроузлов возможна при изменении водохозяйственной обстановки на Волжско-Камском каскаде, – отметил на заседании замруководителя ведомства Вадим Никаноров.