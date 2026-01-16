В Волгограде водитель автобуса №88 выгнал пассажиров в мороз из салона

В Волгограде сегодня, 16 января, утром водитель автобуса №88, маршрут которого связывает центр города с поселком Горьковский, высадил пассажиров из салона. По словам волгоградцев, они оказались на улице в мороз из-за того, что кто-то, по мнению водителя, якобы не оплатил проезд.

– Это полное безобразие. В дороге, когда все мы ехали на работу, дети на учебу, водитель автобуса буквально остановился в чистом поле и сказал, что дальше не поедет, так как кто-то из пассажиров не оплатил проезд. Открыл двери и стал ждать оплаты. Мороз на улице! Мы стояли, мерзли и все чего-то ждали! – возмущается волгоградка, оказавшаяся по стечению обстоятельств в том же автобусе. – «Зайцев» в итоге так и не нашлось, и все мы оказались в конечном итоге совсем на улице. Уже промерзшие, уже опоздавшие и все с испорченным настроением.







На видеокадрах, снятых пассажиркой автобуса, все, кто ехал в салоне, возмущаются действиями водителя.

По словам волгоградцев, при пересадке в другой автобус им, ко всему прочему, пришлось оплачивать проезд повторно.

– Знаете, что самое неприятное? В автобусе ехали дети. Но даже это не пробудило человечность в водителе. Да и вообще, как можно взять и выгнать людей на улицу в такой мороз? Где человечность?

В администрации Волгограда, куда обратилось 16 января ИА «Высота 102», на момент публикации затруднились прокомментировать ситуацию. По информации пресс-службы мэрии, в настоящее время выясняются обстоятельства инцидента. Как только ответ мэрии поступит в распоряжение редакции, он будет опубликован.

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»