Волгоградская область передала БПЛА и мототехнику в зону СВО





Волгоградская область передала в зону специальной военной операции мотоциклы повышенной проходимости, грузовой квадроцикл, автомобильные и портативные радиостанции военнослужащим. Заявка поступила от командиров воинских частей Волгоградского гарнизона и бойцам штурмового отряда «Бессмертный Сталинград».

Кроме того, в зону СВО также были отправлены беспилотные летательные аппараты, дизельные генераторы, фонари.

Напомним, ранее регионом были отправлены бойцам строительные материалы, тепловое и климатическое оборудование. Также в преддверии новогодних праздников волгоградский регион подготовил и отправил бойцам-землякам в зону проведения специальной военной операции большую партию подарков. Оба мероприятия состоялись с участием главы региона Андрея Бочарова.

Фото: администрация Волгоградской области